Japonya'da işler aksadı, robotların yarısı işten atıldı
İnsanlık son günlerde 'robotlar gelecekte işimizi elimizden alacak' telaşına düşmüşken, robot teknolojisinin öncülerinden Japonya'dan gelen bir haber şaşkınlık yarattı. Ülkede faaliyet gösteren bir otel, işlerin aksamasını bahane göstererek bünyesinde 'istihdam' ettiği robotların yarısını işten çıkardı.
Japonya'da bulunan Henn na isimli otelde iş gücü tamamen robotların elindeydi. Toplamda 243 robotun çalıştığı otel, aslında bir ilki de gerçekleştiriyor ve insan gücünden tamamen uzaklaşıp gelecekte daha çok hayatımıza girmesi beklenen robotlara teslim ediyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyince robotlar 'işsiz' kaldı.
Oteldeki işlerin gün geçtikçe aksamaya başlaması otel yetkililerini telaşlandırmaya başlayınca otelde çalışan robotların yarısı 'işten atıldı'. Peki işler neden aksadı dersiniz? Örneğin robotlar pasaport fotokopisi çekemiyordu veya check-in masasında duran robot müşteriye gerektiği gibi ilgilenemiyor, müşterinin taleplerine 'yetişemiyordu'.
Hatta telefonumuzda kullandığımız dijital asistanlar bile bu robotlara göre daha çok 'iş' yapabiliyor. Hal böyle olunca robotların bir kısmını otelden uzaklaştırmak zorunlu hale geldi. Henn na isimli otelin tanıtım yüzü olan ve televizyonlarda pek çok kez haber olmayı başaran otelin bu macerası da en azından 'şimdilik' sona ermiş gibi görünüyor.
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