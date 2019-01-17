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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.01.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Japonya'da işler aksadı, robotların yarısı işten atıldı

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Japonya'da işler aksadı, robotların yarısı işten atıldı

İnsanlık son günlerde 'robotlar gelecekte işimizi elimizden alacak' telaşına düşmüşken, robot teknolojisinin öncülerinden Japonya'dan gelen bir haber şaşkınlık yarattı. Ülkede faaliyet gösteren bir otel, işlerin aksamasını bahane göstererek bünyesinde 'istihdam' ettiği robotların yarısını işten çıkardı.

Japonya'da bulunan Henn na isimli otelde iş gücü tamamen robotların elindeydi. Toplamda 243 robotun çalıştığı otel, aslında bir ilki de gerçekleştiriyor ve insan gücünden tamamen uzaklaşıp gelecekte daha çok hayatımıza girmesi beklenen robotlara teslim ediyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyince robotlar 'işsiz' kaldı.

Oteldeki işlerin gün geçtikçe aksamaya başlaması otel yetkililerini telaşlandırmaya başlayınca otelde çalışan robotların yarısı 'işten atıldı'. Peki işler neden aksadı dersiniz? Örneğin robotlar pasaport fotokopisi çekemiyordu veya check-in masasında duran robot müşteriye gerektiği gibi ilgilenemiyor, müşterinin taleplerine 'yetişemiyordu'. 

Japonyada işler aksadı, robotların yarısı işten atıldı


Hatta telefonumuzda kullandığımız dijital asistanlar bile bu robotlara göre daha çok 'iş' yapabiliyor. Hal böyle olunca robotların bir kısmını otelden uzaklaştırmak zorunlu hale geldi. Henn na isimli otelin tanıtım yüzü olan ve televizyonlarda pek çok kez haber olmayı başaran otelin bu macerası da en azından 'şimdilik' sona ermiş gibi görünüyor. 

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