Japonlar yapay meteor yağmuru için düğmeye bastı
Japon mühendislerin uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay meteor yağmuru projesi için önemli bir adım atıldı. Ülke, yapay meteor yağmuru için uzaya üzerinde 7 farklı mikro uydu bulunan roket fırlattı, bir ilki başardı.
Japonya'da şu günlerde yapay meteor yağmuru gündemi meşgul ediyor. Tokyo'da fırlatılan roketin üzerine yerleştirilen mikro uydularla birlikte minik küreler gökten aşağı bırakılacak ve meteor yağmuru efekti yaratılması sağlanacak. Japonya Havacılık Araştırma Ajansı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada yapay meteor yağmurunun Hiroşima'da gerçekleşmesini istedikleri bilgisine yer verildi.
Mikro uyduların üretim sürecinde boy gösteren şirketlerden ALE'den yapılan açıklamada ise yapay meteor yağmurunun gerçeğinden ayırmanın söz konusu olmayacağı, farklı renklerde de meteor yağmurunun oluşabileceği belirtildi.
Projenin maliyeti ise henüz açıklanmadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle