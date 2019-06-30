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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.06.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

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Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti

Osaka Üniversitesi, Fujikin şirketiyle iş birliği yaparak İtalyan sanatçı ve bilim insanı Leonardo da Vinci’nin robotunu üretti.

Osaka Üniversitesi, Fujikin şirketiyle iş birliği yaparak geleceğin bilim insanlarını eğitmek için İtalyan sanatçı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti.

Leonardo da Vinci'nin robotu, Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’ne katılanlara tanıtıldı.

Fujikin Pazarlama Müdürü Kouichi Nakamura, yaptığı açıklamada, Da Vinci’nin bilimsel çalışmalarının günümüze ışık tuttuğunu söyledi.

İlkokul öğrencilerine bilimi sevdirmek, onlara Da Vinci’nin çalışmalarını kendi ağzından basit şekilde anlatmak amacıyla robotunu ürettiklerini anlatan Nakamura, “Böylece öğrencilerin eğlenerek ve heyecan duyarak bilimi öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını da eğitiyoruz.” yorumunu yaptı.

İlkokul öğrencilerinin sadece kitap okuyarak bilimi tam anlayamayacağını belirten Nakamura, öğrencilerin robota ilgilerinin sevindirici olduğunu, robotunun İngilizce, Japonca ve İtalyanca konuşabildiğini bildirdi.

Japonlar Leonardo da Vincinin robotunu üretti

Vinci’nin robotunun bugün sadece belli bir bilgiyi tekrar edebildiğini aktaran Nakamura, robotun insanların sorularına cevap vermesini ve Google ile bağlantı kurmasını sağlayacaklarını söyledi.

Robotun Osaka Üniversitesi ile üretildiğini anlatan Nakamura, milletlerin tarihi kişiliklerini robotlaştırma yönünde bir çalışmaları olduğunu ifade ederken bir sonraki robot projelerinin Albert Einstein'ın robotu olacağını belirtti.

Nakamura, Japonların eskiden beri disiplinli bir şekilde bir şeyler üretmeyi sürdürdükleri için bugün bilim ve teknoloji de ileride olduğunu da kaydetti.

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