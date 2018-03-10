Japonlar abarttı! Korkunç robot bütün tarlayı koruyor....

1800'li yılların başında, çiftlikler, hayvanlar, pirinç ekinleri kurtlar tarafından tehdit altında kalması nedeniyle devlet destekli bir kıyım kampanyası başlatıldı. Bu kampanyayla birlikte Japonya'da kurt nüfusu tükendi.

Aradan 200 yıl geçti ve insanlar, şimdi robot kurtlarla tarlalarını koruyorlar. Japon çiftçilerinin yeni gözdesi olacak Süper Canavar Kurt adıyla tasarlanan bu robotlar, yakında seri üretime girecek. Bu kurtlar yaklaşık 1 kilometre çapındaki çevresini tehlikelerden koruyan bu robot kurtlar hareket edemiyor. Ancak bu robot, yakınlarında bir hareketlilik algıladığında uluma, silah sesi, insan sesi gibi sesler çıkartıyor.

Tanesi 4 bin 840 dolar (18 bin 495 TL) olan canavar robotlar, aynı zamanda aylık olarak da kiralanabiliyor.