Japon merkezli robot üreticisi Fanuc’tan Türkiye'ye ödül

FANUC, geçtiğimiz günlerde her yıl global partnerlerini belirli başvuru kriterlerine göre değerlendirdiği ve kazanan firmaları açıkladığı bir ödül töreni düzenlendi. Global alanda oldukça geniş bir entegretör ağına sahip olan FANUC, Global Partner Award 2019 etkinliğinde bu sene İnovasyon dalında 108 farklı ülke arasında FANUC Türkiye partneri He-Pro Mekatronik firmasını, porselen sektörüne yönelik sunduğu çözümü ödüllendirdi.



Bugüne kadar ilk defa Türkiye’den bir partnerin birinci olarak ödül aldığı Japonya’daki bu önemli törene He-Pro Mekatronik firmasından Satış Müdürü Hakan Baykoz ve Proje Müdürü Gani Özgür Tuncay katıldı. Ödül, FANUC Corporation Robot Departmanı Genel Müdürü Dr. Kiyonori Inaba tarafından He-Pro Mekatronik yöneticilerine takdim edildi.

Ödüle ilişkin açıklamada bulunan Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, Türkiye partneri olan He-Pro Mekatronik’in global çapta önemli bir ödüle değer bulunmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.