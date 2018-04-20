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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.04.2018 - 19:15, Son Güncelleme:

Jandarmadan "barkod okuyucu cihazla" uygulama

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Jandarmadan "barkod okuyucu cihazla" uygulama

Jandarma ekipleri, Bursa, Yalova ve Çanakkale'de, eş zamanlı uygulama kapsamında ilk kez kullandıkları barkod okuyucu cihazlarla kimlik kartlarının çipini okutarak, genel bilgi taramaya (GBT) tabi tuttukları kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaştı.

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere yeni uygulama başlattı. 

Barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda kimlik kartlarının çipleri okutularak, bilgilere daha hızlı, kesintisiz, güvenilir ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda Balıkesir-İzmir karayolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 

Barkod ve karekod okuyucularla çipli kimlik kartları üzerinden gbt sorgulaması yapıldı, narkotik polis köpekleriyle araçlarda arama gerçekleştirildi.

Yalova

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli-Yalova karayolunun 13. kilometresinde bulunan MEM AŞ mevkisinde uygulama yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.

Uygulamada jandarma ekipleri drone yardımıyla da yol kontrolü yaptı. Eğitimli köpeklerin de görev aldığı uygulamada araçların bagajlarında arama gerçekleştirildi.Çanakkale

Çanakkale

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Çanakkale-İzmir karayolu Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde uygulama yaptı.

Kimlik sorgulamalarında süre açısından büyük avantaj sağlayan yeni uygulama kapsamında yapılan aramalarda patlayıcı madde arama köpeği "Maden" görev aldı.

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