James Webb Uzay Teleskobu, Güneş dışı gezegenlerde yaşam arayacak

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Araştırmacılar, dış gezegenlerin atmosferlerini incelemek ve oksijen moleküllerinin çarpıştığına dair işaretler aramak için 2021'de gönderilmesi planlanan NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) için yeni bir teknik geliştirdi. NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görev alan bilim insanı Thomas Fauchez, "Çalışmamızdan önce Dünya'daki ile aynı seviyelerde oksijenin James Webb Teleskobu ile saptanamayacağı düşünülüyordu. Fakat, bu oksijen sinyali 1980'li yılların başından beri Dünya'nın atmosferle ilgili çalışmalarından biliniyor. Ancak hiçbir zaman dış gezegen araştırmaları için çalışılmadı." açıklamasında bulundu.

Oksijen, dünyadaki yaşam için hayati önem taşıyor ve güneş ışığını enerjiye dönüştürmek için fotosentez kullanan organizmalar tarafından üretiliyor. Araştırmacıların dış gezegenlerin atmosferinde oksijen tespit etmesi, diğer gezegenlerde de yaşamın var olduğuna dair önemli bir kanıt olabilir. Bununla beraber, oksijen yaşam belirtisi olmayan bir gezegenin atmosferinde de birikebilir.

Bilim insanları, oksijenin yaşamla olan bağlantısından dolayı tespit edilmesinin heyecan verici olduğunu ama yaşamın tek nedeni olup olmadığını bilmediklerini ifade ettiler. Fakat, Webb Teleskobu için geliştirdikleri tekniğin diğer gezegenlerde oksijen bulmalarına olanak sağlayacağını da belirttiler. Ayrıca James Webb Teleskobu, Güneş sistemi dışındaki bir gezegen atmosferinde ışık kalıpları da arayacak.

Oksijen moleküllerinin çarpışması, kızılötesi ışık spektrumunun parçalarının bir teleskop tarafından görülmesini engelleyen güçlü bir sinyal oluşturur. Yaşamın olmadığı Güneş sistemi dışındaki gezegenlerde oksijen moleküllerinin bulunabileceği bazı koşullar olabilir. Örneğin, çok fazla yıldız ışığına maruz kalan bir gezegenin daha sıcak bir atmosferi olacaktır. Buradan hareketle araştırmacılar, bir gezegenin yüzeyinde okyanuslar varsa, ısı okyanusları buharlaştırırken, atmosferin su buharı ile doymuş olabileceği görüşündeler.

Yıldızlardan gelen güçlü ultraviyole radyasyon, atmosferdeki su moleküllerini parçalayarak atomik hidrojen ve oksijen oluşturur. Hidrojen atomları gitse de, oksijen molekülleri kalır. Bu durum zamanla, dış gezegenlerin kalın oksijen atmosferine sahip olmasına neden olabilir. Bu yüzden, bilim insanları, bir gezegende yaşam belirtisi olup olmadığını daha iyi anlayabilmek için diğer gezegenlerin atmosferik oksijen üretip üretmediğini ve ne kadar oksijen ürettiklerini bilmenin önemli olduğunu vurguladılar.