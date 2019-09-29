Jailbreak nedir?
Bazı iPhone modellerinde kalıcı olarak Jailbreak yapılmasını sağlayan güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Geçmişte kalan bir yöntem gibi görünse de geçen ay bir güvenlik araştırması, yıllardır kullanılan halka açık bir Jailbreak olduğunu keşfetti. Peki, jailbreak nedir?
Jailbreak, İngilizce kökenli bir kelime olup, "firar, hapisten kaçış, zincirleri kırma" anlamına gelmektedir. Genelde, Apple'ın iOS İşletim Sistemi yüklü cihazlarına dayattığı kısıtlamalardan kurtulmak için uygulanan yöntem anlamında kullanılır (iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV gibi). Jailbreak, iOS kullanıcılarına resmi Apple App Store'da bulunmayan ve/veya kısıtlamalar dolayısıyla eklenemeyen ek uygulama, eklenti, ve temaları indirme imkanı sağlayarak, kullanıcıların işletim sistemine "root" erişimi olanağı sağlamaktadır. Jailbreak'li cihazlar, App Store, iTunes gibi uygulamaları kullanabilmekte ve telefon görüşmeleri yapmak gibi diğer normal faaliyetlerine devam edebilmektedir.
Jailbreak Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olmakla beraber, Apple bunun bir "garanti ihlali" sebebi olduğunu duyurmuştu.
Jailbreak yapmanın nedenleri
Jailbreak'in ana nedenlerinden biri de, Apple ve App Store tarafından sağlanan sınırlı sayıdaki özelliği genişletmektir. Birçok jailbreak aracı, jailbreak'li aygıtlarda yazılım bulmaya ve yüklemeye yarayan doğal bir iOS APT İstemcisi olan Cydia'yı otomatik olarak yükler. Cydia'da mevcut olan yazılımların App Store talimatlarına uymaları zorunlu olmadığı için, çoğu indirilebilir içerik tipik kendine yeten uygulamalar olmanın aksine iOS ve diğer uygulamalara göre hazırlanmış eklenti ve özelleştirmelerdir.
Kullanıcılar bu programları arayüzü kişiselleştirmek ve özelleştirmek istediği özellikleri eklemek ve sıkıntıları gidermek, dosya sistemi erişimi ve komut satırı araçları sayesinde yazılım geliştirme işlerini kolaylaştırmak için yüklüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle