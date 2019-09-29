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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Jailbreak nedir?

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Jailbreak nedir?

Bazı iPhone modellerinde kalıcı olarak Jailbreak yapılmasını sağlayan güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Geçmişte kalan bir yöntem gibi görünse de geçen ay bir güvenlik araştırması, yıllardır kullanılan halka açık bir Jailbreak olduğunu keşfetti. Peki, jailbreak nedir?

Jailbreak, İngilizce kökenli bir kelime olup, "firar, hapisten kaçış, zincirleri kırma" anlamına gelmektedir. Genelde, Apple'ın iOS İşletim Sistemi yüklü cihazlarına dayattığı kısıtlamalardan kurtulmak için uygulanan yöntem anlamında kullanılır (iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV gibi). Jailbreak, iOS kullanıcılarına resmi Apple App Store'da bulunmayan ve/veya kısıtlamalar dolayısıyla eklenemeyen ek uygulama, eklenti, ve temaları indirme imkanı sağlayarak, kullanıcıların işletim sistemine "root" erişimi olanağı sağlamaktadır. Jailbreak'li cihazlar, App Store, iTunes gibi uygulamaları kullanabilmekte ve telefon görüşmeleri yapmak gibi diğer normal faaliyetlerine devam edebilmektedir.
Jailbreak Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olmakla beraber, Apple bunun bir "garanti ihlali" sebebi olduğunu duyurmuştu.

Jailbreak yapmanın nedenleri

Jailbreak'in ana nedenlerinden biri de, Apple ve App Store tarafından sağlanan sınırlı sayıdaki özelliği genişletmektir. Birçok jailbreak aracı, jailbreak'li aygıtlarda yazılım bulmaya ve yüklemeye yarayan doğal bir iOS APT İstemcisi olan Cydia'yı otomatik olarak yükler. Cydia'da mevcut olan yazılımların App Store talimatlarına uymaları zorunlu olmadığı için, çoğu indirilebilir içerik tipik kendine yeten uygulamalar olmanın aksine iOS ve diğer uygulamalara göre hazırlanmış eklenti ve özelleştirmelerdir.

Kullanıcılar bu programları arayüzü kişiselleştirmek ve özelleştirmek istediği özellikleri eklemek ve sıkıntıları gidermek, dosya sistemi erişimi ve komut satırı araçları sayesinde yazılım geliştirme işlerini kolaylaştırmak için yüklüyor.

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