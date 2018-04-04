Jabra Elite 65t Türkiye’de!

ABD'nin Las Vegas kentinde bu yıl 51'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2018 (Tüketici Elektroniği Fuarı 2018) ‘de tanıtılan, kablosuz kulak içi kulaklığı Jabra Elite 65t, Türkiye pazarına n11.com’la giriyor. 799 TL’den satışa açılan Jabra Elite 65t cihaz, dörtlü mikrofon teknolojisiyle aramalardaki rüzgâr gürültüsünü azaltıyor ve 6mm büyüklüğündeki gelişmiş hoparlörleriyle çevredeki sesleri izole ediyor.



Bluetooth 5.0 sayesinde akıllı telefona bağlanan Elite 65t, ses kesilmelerini neredeyse sıfıra indiriyor. Tamamlayıcı uygulaması Jabra Sound+ sayesinde sesli asistanı seçerek müzik profilini kişiselleştirmeye, çevredeki gürültünün ayarını yapmaya ve bataryanın şarj durumunu izleme gibi fonksiyonlara imkân tanıyan Elite 65t, tek şarj ile 5 saate kadar, ürünle gelen cep boyutundaki şarj birimi ile de 15 saate kadar uzatılabilen batarya süresiyle de dikkat çekiyor. IP55 sertifikalı tasarımının yanı sıra su ve toz nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garantiye sahip.