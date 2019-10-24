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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.10.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

İzleme alışkanlıkları takip mi ediliyor?

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İzleme alışkanlıkları takip mi ediliyor?

ABD’de Princeton ve Chicago Üniversiteleri’nden araştırmacılar, internet yayınlarını izlemek için kullanılan kimi cihazların bazı izleme alışkanlıklarınızı takip ettiklerini ortaya çıkardı. Siber güvenlik kuruluşu ESET, araştırmayı mercek altına aldı.

İki üniversiteden araştırmacılar, internet yayınlarını izlemek için kullanılan ve toplamda en büyük küresel pazar payına sahip iki cihaza Roku ve Amazon Fire TV’ye odaklandı. Bunlar OTT (Over-The-Top) yani internet tabanlı akış cihazları veya medya oynatıcıları olarak tanımlanıyor ve başta çevrimiçi akış kitaplıkları olmak üzere, televizyonlara akıllı özellikler ekleyebiliyor. Her iki hizmet de Türkiye’de resmi olarak sunulmuyor ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da yaygın. 

İzleme alışkanlıkları takip mi ediliyor?

Yapılan araştırmada her iki platformda da izleme alışkanlıklarının yaygın şekilde takip edildiği belirlenmiş. ESET’in edindiği bilgiye göre, takip oranı Roku kanallarında yüzde 69 ve Amazon Fire TV'deki kanallarda yüzde 89 olarak tespit edilmiş. Roku'da, Google'ın sahibi olduğu doubleclick.net, en baskın takip programı (tracking domain) olarak öne çıkmış ve test edilen 1.000 kanaldan 975'inde görülmüş. Amazon Fire TV'de ise, Amazon’un amazon-adsystem.com takip yazılımı (tracking domain) öne çıkmış ve test edilen 1.000 kanaldan 687'sinde görülmüş. 

Hangi bilgiler iletiliyor?

Cihazların en çok, iki benzersiz kimlik olan AD ID ve seri numarasını ilettiği belirtildi. Cihazların ilettiği diğer benzersiz tanımlayıcıların ise cihaz kimlikleri, MAC adresleri, Wi-Fi SSID'leri ve dört örnekte, hesabı oluşturmak için kullanılan e-posta adreslerinin olduğu duyuruldu. 

Rastgele seçilen kanallar

Cihazların kullanıcılarının seyir zevklerini takip edip etmediklerini belirlemek için araştırmacılar rastgele olarak yüz kanal seçtiler. Roku'daki dokuz kanalın ve Amazon Fire TV'deki on dört kanalın, videonun başlığını bir izleme yazılımına (tracking domain) ilettiğini saptadılar. 

Önlemler yetersiz

Araştırmacılar, söz konusu işlemler ışığında, gizliliği korumaya yönelik karşı önlemlerin yetersiz olduğu sonucuna ulaştılar. Araştırmacılar, OTT platformlarının, gizli gezinme modu da dahil olmak üzere, modern tarayıcılar tarafından sunulan daha iyi gizlilik özelliklerini sağlamalarını önerdiler.

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