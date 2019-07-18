İTÜ'nün Formula aracı İtalya yolcusu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde İTU Racing Kulübü, tasarladığı elektrikli ve otonom sürücüsüzBeElectric-01 aracıyla Formula Student Italy'de yarışmak için hazırlıklarını tamamladı.

Tasarımına 2017 yılında başlanan Formula Student aracı BeElectric-01'in yapımı sona erdi. İTU Racing, BeElectric-01 ile 24 Temmuz'da İtalya'nın Parma şehrinde düzenlenecek Formula Student Italy yarışına katılacak.

BeElectric-01 Proje Lideri Ömer Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTU Racing'in 2007 yılında İTÜ Makine Fakültesi bünyesinde kurulan, uluslararası çapta düzenlenen ve dünyanın en önemli öğrenci yarışmalarından biri olan Formula Student'a hazırlanan bir öğrenci kulübü olduğunu dile getirdi.

İTU Racing bünyesinde makine, elektronik haberleşme, elektrik ve endüstri mühendislikleri gibi farklı disiplinlerden toplam 50 öğrencinin çalıştığını aktaran Demirci, "Kulübümüz çatısı altında yapılan projeler ile takım üyeleri, sorumluluk alma, takım olarak çalışabilme, verilen işi zaman kısıtlaması altında bitirebilme gibi konularda tecrübeler edinmek için mükemmel bir fırsat buluyorlar." dedi.

Formula Student'in dünyada 14 farklı ülkede düzenlenen ve 100'ün üzerinde üniversitenin katıldığı bir organizasyon olduğunu belirten Demirci, bu yarışmada takımların bir yıllık planlama ile Formula tipi yarış otomobili tasarladığını ve ürettiğini kaydetti.





Demirci, yarışmada araçların tasarım, teknik denetim, dinamik etaplar ile 3 farklı kategoride pist yarışının ardından tüm etaplardan topladıkları puanlara göre sıralandığını belirtti.

İTU Racing'in ilk olarak 2010 senesinde Türkiye'nin ilk Formula Student aracı F-Bee01'i üreterek, ABD'nin Michigan eyaletinde gerçekleştirilen Formula SAE, 2014'te ise İtalya'daki yarışmalara katıldığı bilgisini veren Demirci, 2017'de ise Türkiye'nin ilk elektrikli ve otonom Formula Student aracı olan BeElectric-01'in tasarımına başladıklarını aktardı.

Elektrikli ve otonom olan BeElectric'in sürücüsüz sisteme sahip olduğunu ifade eden Demirci, aracın donanım ve çalışma prensibi hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Çevreyi algılama işlemi lidar ve kamera sensörleriyle sağlanıyor. Lidar sensörü çevresindeki engelleri algılayıp haritalayarak aracın herhangi bir engele çarpmadan rotasını çıkarırken, stereo kamera sistemi ise aracın engellerden bağımsız olarak yarışmada pistin sağ ve sol sınırlarını oluşturan iki farklı renkteki konileri tespit ederek kendisine bir yol planlaması yapıyor.

Tüm algılama sisteminden gelen verilerin analizi otonom araçlar için özel olarak üretilmiş yapay zeka algoritmaları çalıştıran Nvidia Px2 süper bilgisayarında yapılıyor. Ana kodlar ve algoritma bu bilgisayar üzerinde hesaplandıktan sonra hareketi sağlayan aktarma organlarına sinyal olarak iletiliyor. Aracı sabit mıknatıslı senkron bir elektrikli motoru harekete geçiriyor."

Motorun nominal gücünün 80kW olduğunu ve hesaplama bilgisayarından gelen komutlara göre harekete geçtiğini bildiren Demirci, 180 kilometre hıza kadar çıkabilen aracın direksiyon hareketleri için konum kontrollü bir motor kullandıklarını, frenleme için pnömatik bir sistem tercih ettiklerini kaydetti.