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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.05.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

İTÜ'de 5G konuşulacak

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İTÜ'de 5G konuşulacak

“6G”nin fikir babası Prof. Dr. Ari Pouttu’nun da içinde bulunduğu 5G alanında uzmanlaşmış dünyaca ünlü araştırmacılar, “5G, Büyük Veri, Makine Öğrenimi, Nesnelerin İnterneti” gibi kavramları konuşmak için İTÜ’de buluşacak.

IEEE 5G Zirvesi İstanbul, IEEE desteğiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gazi Üniversitesi, Lüksemburg Üniversitesi, Kolombiya Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Cezayir Hassan II Kazablanka Üniversitesi iş birliği ile 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde İTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenecek.

2019 IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) 5G Zirvesi İstanbul’da “5G, Büyük Veri, M2M, Yapay Zeka, Bulut Bilişim, ve Nesnelerin İnternetine (IoT)” yönelik vizyonlarının yanı sıra ekosisteminin zorluklarını değerlendiren yenilikçi yaklaşımlar ele alınacak.

Küresel ekosistemde geçerli kullanıcı senaryolarının 5G kapsamında yaygınlaştırılması için araştırma ve en iyi uygulama örneklerinin inceleneceği zirvede, yeni teknolojilerde tasarım yoluyla yerleşik güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla neler yapılacağı da tartışılacak.

“TÜRKİYE’NİN 5G SERÜVENİNE KATKI SUNACAK”

İTÜ’de gerçekleşecek “5G Zirvesi”nin Türkiye’nin 5G’yi kullanan ilk ülkelerden biri olmasına katkı sağlayacağını dile getiren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Burada 5G’nin dünyadaki örnekleri, teknolojideki son gelişmeler konuşulacak. 5G’ye geçiş sürecinde araştırmacılara ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak gelişmeler takip edilecek” diye konuştu.

5G'nin en büyük özelliğinin, düşük gecikme süresi sayesinde eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye hayatın her alanında kullanılması olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Karaca, “5G’ye geçiş süreciyle Türkiye’nin de teknolojideki hızı artacak. Dijital toplumun kapısı aralanacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlık, BTK öncülüğünde başlatılan çalışmalara İTÜ olarak katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte yerli ve milli imkanlarla 5G’ye geçen bir ülke olacağımız dikkate alındığında, 5G’nin standartlarının geliştirilmesine destek olacak bir zirve olmasını bekliyoruz.”

6G'NIN FİKİR BABASI DA GELİYOR

Dünyaca 5G konusunda uzman pek çok konuşmacının davetli olduğu IEEE 5G SUMMIT İstanbul etkinliğine, en iyi uygulamacı, 6G'nın fikir babası Prof. Ari Pouttu ve dünya 5G organizasyonların yöneticileri olmak üzere çok sayıda saygın ve oncu bilim insanı, yönetici ve araştırmacı katılacak.

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