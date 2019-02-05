İTÜ Pars Roket Grubu, Türk roketçilik tarihine adını yazdıracak

Türkiye, iletişim teknolojisi ve uydu sistemlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi yerli uydusunu üretmeye ve yörüngeye çıkarmaya büyük önem veriyor. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için roketlerin ve fırlatma sistemlerinin tasarlanması gerekiyor. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, ülkemizde bu anlamda önemli ilklere imza atan, katıldıkları yarışmalarda dünyanın en prestijli üniversitelerini geride bırakan bir öğrenci grubunu bünyesinde barındırıyor: İTÜ Pars Roket Grubu. 2012 yılında kurulan Pars Roket Grubu, altı farklı lisans ve yüksek lisans bölümü öğrencilerinden oluşuyor. Bugüne kadar 100’ün üzerinde öğrenciye imkân sağlayan grup, sektöre yetkin bireyler yetiştirilmesini hedefliyor. Ülkemizin nadir öğrenci grupları arasında yer alan Pars Roket Grubu, Türkiye’de roketçiliği benimsetip sevdirmek, havacılık ve uzay sektörünün gelişimine katkıda bulunmak vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

Uzay sınırını yeni nesil roket motoruyla aşmayı hedefliyorlar

İTÜ Pars Roket Grubu İtki Sistemleri Sorumlularından Arif Tuğrul Pamuk, grubun üzerinde çalıştığı motor tipi olan hibrit motorlu roketleri şöyle anlatıyor: “Hibrit motorlu roketler katı ve sıvı fazdaki yakıtların roket içerisinde ayrı bölümlerde bulunduğu roket çeşididir. Günümüzde uzay görevlerinde kullanılan çoğu roket sıvı yakıtlıdır. Hibrit roketlerle henüz uzay sınırına ulaşılmamıştır. Hem maliyetinin düşük olduğu, hem de güvenli olduğu için bu tarz görevlerde kullanmak için hibrit motorlu roketlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Projelerimiz kapsamında 2019’da iki adet yeni hibrit roket üretmeyi hedeflemekteyiz. 2019 içerisinde önce 3000 metre, sonra 5000 metre irtifaya ulaşmayı planlıyoruz.”





Türkiye’de roketçilik alanında pek çok ilk, bu gençlerin imzasını taşıyor

İTÜ Pars Roket Grubu’nun sayısız başarısı bulunuyor. Öğrenci tasarımı ve üretimi ilk katı yakıtlı motor kovanını üreten bu gençler, Asya’daki ilk roketçilik seviye iki sertifikasına sahip. Ülkemizde ilk yüksek irtifa roketi atışlarını gerçekleştiren grup, Türkiye’de ateşlenen ilk hibrit roket motorunu, ilk sivil roket rampasını ve ilk roket motorunu standını da üretti. Ayrıca, dünyada roketçilik alanındaki en prestijli yarışma olan, her yıl Amerika’da düzenlenen “Intercollegiate Rocket Engineering Competition” (IREC) yarışmasında 6 yıldır ülkemizi temsil eden İTÜ Pars Roket Grubu, 2016 yılındaki yarışmada, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Yale gibi dünyanın en saygın üniversitelerinin takımlarını geride bırakarak altıncı oldu. Aynı yarışmada 2017 yılında “ANADOLU” adlı roketleriyle tasarım dalında en yüksek puanı alıp kategorisinin üçüncüsü olan grup, 2018 yılında da yurtdışında fırlatılan ilk ve tek Türk yapımı hibrit motorlu roketiyle “advanced” kategorisinde beşinci olmuş, Pars ismini Türk roketçilik tarihine yazdırmıştır. Yine 2018'de Türkiye’nin ilk hibrit roket motoru içeren sonda roketi "ANADOLU 2"nin fırlatılışını Roketsan ve T3 vakfının destekleriyle başarıyla gerçekleştirmiş ve roket 1850 metre irtifaya ulaşmıştır.