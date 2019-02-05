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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

İTÜ Pars Roket Grubu, Türk roketçilik tarihine adını yazdıracak

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İTÜ Pars Roket Grubu, Türk roketçilik tarihine adını yazdıracak

İTÜ Pars Roket Grubu, NASA ve SPACEX'in sponsorluğunu üstlendiği, dünyanın sayılı üniversitelerinden öğrenci gruplarının katıldığı, Amerika’da düzenlenen roketçilik alanındaki en prestijli yarışmada 6 yıldır Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Grup, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan dünyanın en büyük uluslararası savunma sanayii fuarlarından IDEF 2019’a da katılmaya hazırlanıyor.

Türkiye, iletişim teknolojisi ve uydu sistemlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi yerli uydusunu üretmeye ve yörüngeye çıkarmaya büyük önem veriyor. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için roketlerin ve fırlatma sistemlerinin tasarlanması gerekiyor. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, ülkemizde bu anlamda önemli ilklere imza atan, katıldıkları yarışmalarda dünyanın en prestijli üniversitelerini geride bırakan bir öğrenci grubunu bünyesinde barındırıyor: İTÜ Pars Roket Grubu.  2012 yılında kurulan Pars Roket Grubu, altı farklı lisans ve yüksek lisans bölümü öğrencilerinden oluşuyor. Bugüne kadar 100’ün üzerinde öğrenciye imkân sağlayan grup, sektöre yetkin bireyler yetiştirilmesini hedefliyor. Ülkemizin nadir öğrenci grupları arasında yer alan Pars Roket Grubu, Türkiye’de roketçiliği benimsetip sevdirmek, havacılık ve uzay sektörünün gelişimine katkıda bulunmak vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

Uzay sınırını yeni nesil roket motoruyla aşmayı hedefliyorlar

İTÜ Pars Roket Grubu İtki Sistemleri Sorumlularından Arif Tuğrul Pamuk, grubun üzerinde çalıştığı motor tipi olan hibrit motorlu roketleri şöyle anlatıyor: “Hibrit motorlu roketler katı ve sıvı fazdaki yakıtların roket içerisinde ayrı bölümlerde bulunduğu roket çeşididir. Günümüzde uzay görevlerinde kullanılan çoğu roket sıvı yakıtlıdır. Hibrit roketlerle henüz uzay sınırına ulaşılmamıştır. Hem maliyetinin düşük olduğu, hem de güvenli olduğu için bu tarz görevlerde kullanmak için hibrit motorlu roketlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Projelerimiz kapsamında 2019’da iki adet yeni hibrit roket üretmeyi hedeflemekteyiz. 2019 içerisinde önce 3000 metre, sonra 5000 metre irtifaya ulaşmayı planlıyoruz.”

İTÜ Pars Roket Grubu, Türk roketçilik tarihine adını yazdıracak

Türkiye’de roketçilik alanında pek çok ilk, bu gençlerin imzasını taşıyor

İTÜ Pars Roket Grubu’nun sayısız başarısı bulunuyor. Öğrenci tasarımı ve üretimi ilk katı yakıtlı motor kovanını üreten bu gençler, Asya’daki ilk roketçilik seviye iki sertifikasına sahip. Ülkemizde ilk yüksek irtifa roketi atışlarını gerçekleştiren grup, Türkiye’de ateşlenen ilk hibrit roket motorunu, ilk sivil roket rampasını ve ilk roket motorunu standını da üretti. Ayrıca, dünyada roketçilik alanındaki en prestijli yarışma olan, her yıl Amerika’da düzenlenen “Intercollegiate Rocket Engineering Competition” (IREC) yarışmasında 6 yıldır ülkemizi temsil eden İTÜ Pars Roket Grubu, 2016 yılındaki yarışmada, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Yale gibi dünyanın en saygın üniversitelerinin takımlarını geride bırakarak altıncı oldu. Aynı yarışmada 2017 yılında “ANADOLU” adlı roketleriyle tasarım dalında en yüksek puanı alıp kategorisinin üçüncüsü olan grup, 2018 yılında da yurtdışında fırlatılan ilk ve tek Türk yapımı hibrit motorlu roketiyle “advanced” kategorisinde beşinci olmuş, Pars ismini Türk roketçilik tarihine yazdırmıştır. Yine 2018'de Türkiye’nin ilk hibrit roket motoru içeren sonda roketi "ANADOLU 2"nin fırlatılışını Roketsan ve T3 vakfının destekleriyle başarıyla gerçekleştirmiş ve roket 1850 metre irtifaya ulaşmıştır.

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