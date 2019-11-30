Big Bang Start-up Challenge yarışmasından 52 milyon liralık kaynak

İTÜ Çekirdek açıklamasına göre, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan ve üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge"da yeni bir rekora imza atıldı.

Her yıl yüzlerce girişimin başvurduğu, bu yıl ilk kez Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındığı İTÜ Çekirdek’in final etkinliği, 28 Kasım 2019 Perşembe günü Uniq İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bu yıl ‘scale-up’ mottosuyla yola çıkan Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik kaynağa ulaşıldı. 52 milyon TL’nin yaklaşık 48 milyon TL’si yatırım olarak girişimcilerle buluşurken, 2019 Türkiye girişimcilik ekosisteminin ilk 3 çeyreğinde alınan yatırımın yarısının yalnızca bir gecede dağıtılması da Big Bang’in gücünü gösterdi.

TOP 20’de yer alan girişimler arasında aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler; 4 milyon 225 bin TL ile Parxlab, 567 bin TL ile Sensemore ve 545 bin TL ile Earnado oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'ni erken aşamadaki girişimcileri desteklemek üzere 2012 yılında kurduklarını bildirdi. Kurulmadan önce dünyadaki belli başlı merkezlerin özelliklerini ve Türkiye’deki uygulamaların iyileşme alanlarını inceleyerek yola çıktıklarını belirten Karaca, yola çıkarken sahip oldukları vizyonu hayata geçirme başarısı sayesinde de hem Türkiye’de hem dünyada tanınan bir kuluçka merkezi haline gelmiş bulunduklarını aktardı.

İTÜ Çekirdek, uluslararası üniversite kuluçka merkezleri performans sıralaması olan UBI Global verilerine göre üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer aldığını dile getiren Karaca, "İTÜ Çekirdek olarak kurulduğumuz yıldan beri 2 bini aşkın girişime ve 5 bini aşkın girişimciye destek verdik. 83 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 956 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL’yi aştı. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden 80’i aşkın grup ve Türkiye’de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’te ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl girişimcilere ulaştırdığımız kaynağı ikiye katlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, dünyada eşi benzeri olmayan bir ekosistem kurguladıklarını belirtti.

2019'un start-up kavramının yanı sıra scale-up kavramını da sıkça duyduğumuz bir yıl olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Girişimleri sadece başlatmak değil, scale-up aşamasına getirerek hızlı bir şekilde büyütmek, tüm dünyada ve Türkiye’de giderek önem kazanıyor. İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek olarak biz de scale-up kavramına odaklanarak, girişimcileri kendilerini büyütecek yatırım ve desteklerle bir araya getiriyoruz. Yeni paydaşlarımız ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile geçen yıl girişimcilere ulaştırdığımız kaynağı, bu yıl ikiye katlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vitesi büyüterek, Türkiye’ye ek 30 farklı ülkeden başvuru aldığımız bu yıl yabancı girişimlere de kapımızı açtık. Big Bang’de yatırım ve hibe alan yabancı girişimler işlerini globalde büyütmek için bir ofislerini İstanbul’da, İTÜ ARI Teknokent’te açacak. Türkiye’nin dört bir yanından başvuran girişimciler ise İstanbul pazarına ve ihtiyaç duydukları teknik uzmanlığa İTÜ Çekirdek desteği ile ulaşarak bulundukları illerden ülke ve dünya pazarlarına doğru büyümelerine hızla devam edebilecekler. 2020 sektör dikeylerinde, önemli paydaşlıklar kurarak girişimcilere daha çok destek sağlayacağımız bir yıl olacak."

Açıklamada verilen bilgilere göre, ev sahibi İTÜ ARI Teknokent, beş girişime İTÜ Çekirdek kapalı ofis ödülü, üç girişime ise Innogate ödülü verirken, diğer girişimlere ise İTÜ MAGNET ve açık ofis ödülleri verdiğini duyurdu. Etkinlikte ayrıca Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) , EnerjiSA, Anadolu Efes, Agito, Allianz, Anadolu Sigorta, PETKİM, 3M ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) de geleceğin girişimlerine destek oldu.