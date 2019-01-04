İTÜ ARI Teknokent'in Yeni Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
04.01.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

İTÜ ARI Teknokent'in Yeni Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp oldu

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İTÜ ARI Teknokent'in Yeni Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp oldu

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in yeni Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp oldu. Tunçalp, Türkiye’deki tüm teknoparklar içerisinde lider konumda ve Avrupa’nın en iyi 2’nci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezine sahip olan İTÜ ARI Teknokent’i daha da ileriye taşımak için çalışmalarını yürütecek.

Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte artırmayı hedefleyen İTÜ ARI Teknokent’te Genel Müdürlük görevine Doç. Dr. Deniz Tunçalp getirildi. Tunçalp, bünyesindeki 270’den fazla teknoloji firması, 7 binden fazla çalışanı ve yılda 600’ü aşkın kapsamlı Ar-Ge projesi üreten yapısıyla Türkiye’deki tüm teknoparklar içerisinde lider konumda ve Avrupa’nın en iyi 2’nci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezine sahip olan İTÜ ARI Teknokent’i ‘Birlikte İleriye’ taşımak için çalışmalarını yürütecek.

İTÜ ARI Teknokent’te Genel Müdür ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapan Tunçalp, İTÜ’deki görevinden önce bilgi ve iletişim teknolojileri dikeyinde birçok firmada yönetici ve danışman olarak çalıştı. Birçok girişim firmasında kurucu ortak olarak yer aldı. 2003’te bilişim dikeyindeki girişimi için başarılı exit stratejisini kurguladı. Tunçalp, Endüstri Mühendisliği alanında ODTÜ’den lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmakla beraber, İletişim Teknolojileri (ODTÜ), Hukuk (Bilgi Üniversitesi) alanlarında da yüksek lisans dereceleri aldı.

Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü’nde ise doktorasını tamamladı. Carnegie Mellon ve Politecnico di Milano üniversitelerinde misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak da çalıştı.

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