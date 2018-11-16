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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
16.11.2018 - 07:01, Son Güncelleme:

İTÜ ARI Teknokent'e TÜBİTAK TEYDEB'den fon desteği

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İTÜ ARI Teknokent'e TÜBİTAK TEYDEB'den fon desteği

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen Tech-InvesTR-2018 Girişim Sermayesi Destekleme Programı'nda, İTÜ ARI Teknokent destek almaya hak kazanan 10 fondan 5'ine katılarak, en fazla sayıda fona katılan kuruluş oldu.

İTÜ ARI Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, ikinciliği 3 fona katılan İstanbul Teknokent elde ederken, üçüncülüğü 2 fona katılan Ankara Teknopark, Ankara Üniversitesi Teknokent, Çukurova TGB, ODTÜ Teknokent ve Yıldız Teknopark paylaştı. 

Çağrı kapsamında toplam 23 kuruluş, kurulan 10 fona TÜBİTAK ile birlikte katılım gösterdi. Kurulan fonlarla kısa vadede girişimcilere 862 milyon lira, son kapanışta da yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira kaynak sağlanması bekleniyor. 

Tech-InvesTR-2018 programı kapsamında kurulan 10 yeni fonun, sahip oldukları uzman ekipleri ve farklı yatırım stratejileriyle, erken aşamada teknoloji girişimcilerinin kaynak ihtiyaçlarına önemli ölçüde çözüm getirmesi bekleniyor. 

Böylece daha önce çeşitli devlet destekleri ile yola çıkmış teknoloji girişimcilerinin büyümesi desteklenirken, aynı zamanda katılan üniversitelerde, araştırma alt yapılarında ve teknoparklarda girişim sermayesi uzmanlığını geliştirerek, gelecekte yeni girişim sermayesi fonlarının kurulabilmesini sağlayacak bilgi ve deneyimin yaygınlaştırılması da amaçlanıyor. 

100 milyon liralık bütçe ile yola çıkan TÜBİTAK Tech-InvesTR programının, kurulan fonlar eliyle, fonlara katılan teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve araştırma altyapılarından 112 milyon lira ve diğer yatırımcılardan da yaklaşık 750 milyon lira sağlanmasıyla girişimcilere toplam 862 milyon liralık ekstra kaynak yaratması bekleniyor. 

Kurulacak fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da katılmasıyla, ilk kapanışta girişimcilere sağlanan kaynağın yaklaşık 980 milyon lira, son kapanışta da yaklaşık 1 milyar 800 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Böylece Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 334 erken aşama teknoloji tabanlı girişimi büyümelerini sağlayacak yatırımların yapılması öngörülüyor. 

Yatırım yapılan şirketlerin ekonomik başarıya ulaşmasıyla katılımcı kurum ve kuruluşlara geri dönecek olan paranın, bu merkezlerde kurulacak geleceğin yatırım fonlarına temel teşkil etmesiyle girişimcilik ekosistemini büyütecek bir zincirleme reaksiyon başlatması bekleniyor.

Böylelikle katılımcı üniversiteler, araştırma alt yapıları ve teknoparklarda daha da büyük ölçekte kaynak yaratılması mümkün olabilecek. 

"TÜBİTAK dünya çapında bir model ortaya koydu" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "İTÜ ARI Teknokent olarak kurulan girişim sermayesi fonlarının ülkemizdeki tüm erken aşama girişimcilere çok ihtiyaç duydukları can suyunu sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunçalp, şunları kaydetti: 

"TÜBİTAK yürüttüğü özverili çalışma ve özgün tasarımıyla dünya çapında bir model ortaya koydu. Biz de tüm gücümüz ve yüzlerce girişimci firmamız ile bu sürece elimizden gelen tüm desteği verebilmek için çalışıyoruz. İTÜ'nün engin akademik birikimi, dünya çapında Ar-Ge firmaları ve projeleri içeren teknokentimiz, dünyanın en iyi kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek, girişimcilik ekosisteminin merkezi olmaya aday İTÜ MAGNET ve Silikon Vadisi'ne açılan kapımız Innogate ile dünya çapında bir inovasyon üssü olan İTÜ ARI Teknokent, katılım gösterdiği yatırım fonlarının da resme katılmasıyla dünya çapında eşsiz bir teknoloji üssü olma hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Umarız bu fonların yapacakları yatırımların başarısıyla İTÜ, dünyanın lider üniversitelerinde olduğu gibi kendi büyük ölçekli fonuna da kavuşacak." 

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