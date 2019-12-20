İTÜ ARI Teknokent, öne çıkan teknolojileri ödüllendirdi

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Türkiye'nin inovasyon üssü olarak nitelendirilen İTÜ ARI Teknokent tarafından dördüncü kez dağıtılan BEETECH Teknoloji Ödülleri, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri teknoloji ürünleri ile öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmaları, "Kuluçka", "Küçük", "Orta", "Büyük" ve "Özel" kategorilerinde değerlendirmeye alındı.

Tören kapsamında kuluçka firmalarından BM Sumer, WalkOVR ve IUGO; küçük ölçekli firmalardan Mikro Yazılım, Pixery, Misone, Argenit ve Yapı Merkezi İdis; orta ölçekli firmalardan Analog Devices ve Yapı Kredi Teknoloji; büyük ölçekli firmalardan Ericsson, Argela ve Softtech ödül kazandı.

Ayrıca, Ar-Ge Öncüleri Özel Ödülü'ne Prof. Dr. Gürhan Kök, Ekosisteme Katkı Özel Ödülü'ne Commencis; Girişim Sermayesi Özel Ödülü'ne Collective Spark ve Start-Up Özel Ödülü'ne ise Intenseye layık görüldü.

"Ödüller firmalara önemli motivasyon sağlıyor"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, ödül töreninde yaptığı konuşmada, teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortamı sunduklarını söyledi.

Bünyelerindeki 300'den fazla teknoloji firması, 7 binden fazla personel ile yılda 600'den fazla proje ürettiklerini vurgulayan Tunçalp, şunları kaydetti:

"3 bin tamamlanmış Ar-Ge projemizle kuruluşumuzdan bu yana 350 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik. Firmalarımızın 2018 cirosu 614 milyar doları, Ar-Ge ihracatı ise 51 milyon doları aşmış durumda. 2020 yılı içerisinde İTÜ ARI Teknokent'in ileri teknolojiye yönelik Ar-Ge çalışmalarında, sadece ulusal değil aynı zamanda global bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz.

Tüm çalışmalarımızı, programlarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Yüksek firma ve girişimci talebini karşılayabilmek için kapasite artırımı yatırımlarımız ve geliştirme çalışmalarımız mevcut. Halen inşaatı devam eden ARI 7 isimli yeni binamızla bir yandan akıllı hareketlilik, otomotiv ve elektrikli araç teknolojilerine öncelik verirken, mevcut firmalarımızın alan büyütme taleplerini karşılamayı hedefliyoruz."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da gelişimin herkes için şart olduğunu ve bunun için ölçme, değerlendirme ve karşılaştırmanın vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda BEETECH Teknoloji Ödülleri'nin firmalarımıza önemli bir motivasyon sağladığına inanıyoruz. Bu ödüller ile yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri teknoloji ürünleriyle öne çıkan firmalarımızı ödüllendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

14 farklı oturumda 70'den fazla sunum yapıldı

BEETECH Teknoloji Ödül töreni öncesinde, 17-18 Aralık 2019 tarihleri arasında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde "BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı" düzenlendi.

İTÜ ARI Teknokent'in birbirinden başarılı teknoloji firmaları, iki gün boyunca yapay zeka teknolojilerinden, sanal gerçeklik teknolojilerine, oyun teknolojilerinden çevre teknolojilerine kadar 14 farklı oturumda bir araya gelerek 70'den fazla sunum gerçekleştirdi.