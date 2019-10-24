İTO oyun geliştiricilerini sektörel kümelenme projesiyle birleştirecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriİTO oyun geliştiricilerini sektörel kümelenme projesiyle birleştirecek
GeriTeknoloji İTO oyun geliştiricilerini sektörel kümelenme projesiyle birleştirecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

İTO oyun geliştiricilerini sektörel kümelenme projesiyle birleştirecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İTO oyun geliştiricilerini sektörel kümelenme projesiyle birleştirecek

İstanbul Ticaret Odası, dijital oyun sektörünün ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve oyun geliştiricilerinin hedefledikleri pazarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak için TOGED’in de desteğiyle İstanbul’da Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi’ni başlatıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ticaret Bakanlığı’nın “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)” programı kapsamında İstanbul’daki oyun geliştiricilere yönelik Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi’ni duyurdu. ITO tarafından organize edilen ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından desteklenen proje kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı 25 Ekim Cuma günü, Eminönü’ndeki İTO Merkez Bina’da yapılacak. 

Ticaret Bakanlığı ve ITO’dan Geliştiricilere Büyük Destek 

ITO tarafından organize edilen Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi İstanbul’daki oyun geliştiricilerini hedefliyor ve Ticaret Bakanlığı’nın HİSER programından faydalanıyor. İstanbul’daki geliştiricilere yönelik bu türdeki ilk proje olma özelliğini taşıyan kümelenme projesi, katılımcılara İTO’nun organizasyon ve mali desteğine ek olarak, Ticaret Bakanlığı’ndan da %75 destek alma imkânı tanıyor. 

Bilgilendirme Toplantısı 25 Ekim’de 

Proje kapsamında tüm oyun geliştiricilerine açık olarak düzenlenecek ilk bilgilendirme toplantısı, TOGED’in düzenli aylık Meet Up buluşması ile birlikte 25 Ekim Cuma günü İTO Merkezi’nde yapılacak. Toplantı kapsamında geliştiricilere kümelenme projesi ve katılım süreçleri hakkında detaylı bilgi verilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle