İtibar kaybı endişesi siber saldırı bildirimini engelliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİtibar kaybı endişesi siber saldırı bildirimini engelliyor
GeriTeknoloji İtibar kaybı endişesi siber saldırı bildirimini engelliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
06.03.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

İtibar kaybı endişesi siber saldırı bildirimini engelliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtibar kaybı endişesi siber saldırı bildirimini engelliyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 24 Ocak’ta aldığı karar ile siber saldırıya uğrayan şirketlere bu durumu 72 saat içerisine Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) bildirme zorunluluğu getirdi. Ancak bunu bir gurur meselesi yapan ve itibar kaybı yaşayacağını düşünen şirketler siber saldırı bildiriminde bulunmuyorlar.

2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 24 Ocak’ta aldığı karar ile siber saldırıya uğrayan şirketlere 72 saat içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) bildirim yapma zorunluğu getirdi. Ancak şirketler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların önüne geçilmesini amaçlayan kanun, ne yazık ki, şirketlerin bunu bir gurur meselesi yapması ve itibar kaybı endişesi yaşaması nedeniyle sağlıklı işlemiyor.

Hackerlar buzdolabı ve klimayı bile kullanıyorlar 

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, “Siber saldırı, siber suçlar kapsamına giriyor. Eğer siz bir saldırıya uğradıysanız, kanun açık ve net bir şekilde, bu durumu bildirmenizi zorunlu kılıyor. Bildirimi yapmanız şart. Çünkü o an itibariyle artık ortada bir suç var. Kaldı ki; siz bir siber saldırıya uğradığınızda bunun sonuçlarını o an itibariyle bilemezsiniz” dedi. Artık teknolojinin çok farklı bir noktaya geldiğini belirten Murat Çiftçi, “Siber saldırılara o kadar açık bir hale geldi ki; hackerlar her biri akıllı birer cihaz haline dönüşen buzdolabı, çamaşır makinası, televizyonlar ve klimaları bile kullanmaya başladılar. Bu cihazların hepsi wifi’a bağlı çalışıyor ve cep telefonunuzdan istediğiniz yerden kontrol edebiliyorsunuz. Artık şirketlerin ‘siber saldırı riskim yok’ deme lüksü kalmadı” dedi.

‘Ben yapmadım’ deseniz de açıklayamazsınız

Kanunun Ocak ayında yürürlüğe girmesine rağmen yeteri kadar etkili olamadığına dikkat çeken Murat Çiftçi, “Şirketler maalesef siber saldırı bildirimini bir gurur meselesi olarak görüyorlar. KVKK’ya ‘siber saldırıya uğradım’ bildirimi yapmakla itibarlarının zedeleneceğini düşünüyorlar” dedi. Siber saldırı bildiriminin yapılmaması durumunda, saldırının türü ve kimler tarafından yapıldığı gibi bilgilerin öğrenilememesine neden olunduğunu ifade eden Murat Çiftçi, “Eğer şirket bildirim yapmadığından dolayı hacklenme kaynaklı bir suça dâhil olursa, bu sefer siber güvenlik birimlerine durumu kendileri anlatmak zorunda kalırlar. Her ne kadar siz, o an ‘ben yapmadım’ deseniz de, bunu açıklamanız neredeyse imkânsız hale gelecektir” dedi.

Siber sigortanın önemi anlaşılmaya başlandı

Siber saldırıların tüm dünyada siber sigortayı da gündeme taşıdığına dikkat çeken Murat Çiftçi, bir saldırı sırasında siber sigortanın da ayrı bir güvence oluşturduğunu vurguladı. Şirketin KVKK’ya siber saldırıya ilişkin bildirimde bulunduğu anda kamu hizmeti olarak bir soruşturma başlatıldığını bildiren Murat Çiftçi, “Kamu bir yandan soruşturmasını sürdürürken, şirket olarak siz de özel tarafta ‘zararlarım hemen karşılansın’ diye siber sigorta yaptırırsınız. Poliçe içerisinde bu tip siber saldırılara uğradığınızda neler yapmanız gerektiğinden, sisteminizin temizlenmesine kadar birçok içerik mevcut” dedi.

“Sisteminizi gözden geçirin, eksikleri giderin”

Siber sigortanın diğer geleneksel ürünlere göre nispeten yeni bir ürün olduğunu, Türkiye’de ise ürüne birkaç yıldır özellikle büyük kurumsal firmaların ilgi gösterdiğine dikkat çeken Murat Çiftçi, “Risk danışmanlığı sürecinin son halkasını siber sigorta oluşturuyor. Biz şirketlere ‘önce sisteminizi gözden geçirin’, ‘her şey düzgün ise devam edin’, ‘eksikleriniz var ise giderin’, ‘en sonunda da bir siber sigorta yaptırın’ diyoruz. Her şey güzel devam ederken hala bir siber saldırı ya da veri kaybı yaşar ve kurumunuz zarar görürse, o an işte almış olduğunuz siber sigortadan yararlanabilirsiniz. Tek başına siber sigorta yaptırmak risk yönetim sürecinin sadece bir parçasını oluşturuyor” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?