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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
30.07.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

İtalya'da cep telefonu bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı

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İtalya'da cep telefonu bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı

İtalya'da özellikle gençlerde görülen "cep telefonuna erişimsiz kalma fobisi" ile mücadele amacıyla bir yasa tasarısı hazırlandı.

Koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi tarafından hazırlanan tasarı gençlerin "vampire dönüşmesine" neden olan cep telefonu ve internet bağımlılığını önlemek ve tedavi etmek için bir dizi önlem alınmasını öngörüyor.

Cep telefonu ve internete erişimden mahrum kalma korkusuna, İngilizce "cep telefonsuzluk fobisi" (no-mobile phone-phobia) ifadesinden yola çıkılarak "nomofobi" adı veriliyor. İtalya'da Temsilciler Meclisi bünyesindeki Sosyal İşler Komisyonu'nda geçen hafta görüşülmeye başlanan yasa tasarısı da "Nomofobi'nin önlenmesi ve tedavisi için tedbirler" başlığını taşıyor.

Tasarıyla, bu fobi ve bağımlılığa karşı kurslar ve bilinçlendirme kampanyaları yürütülmesi, ağır vakalarda da sağlık tesislerinde tedavilere başvurulması gibi önlemler alınması öngörülüyor. Başbakanlık bünyesinde, birçok bakanlıktan temsilcilerin katılacağı bir "nomofobi masası" kurulması da talep ediliyor.

Patolojik bağımlılığa dönüşebilir

Tasarı metninde "internet ağına bağlantısız kalma korkusunun" kaygı, keyifsizlik, huzursuzluk ve agresifliğe yol açabileceği ve gerçek bir patolojik bağımlılığa neden olabileceği belirtiliyor.

Bu alanda yapılan bazı akademik çalışmalar da alıntılanarak, akıllı telefon bağımlılığının diğer bağımlılık türlerine çok benzediği vurgulanıyor. "Cep telefonumuzda bir bildirim gördüğümüzde dopamin seviyesi yükseliyor" denilerek bu sürecin bir kumar bağımlısınınkine benzer işlediği ifade ediliyor.

Bu bağımlılığın semptomları arasında da "cep telefonunu sürekli kullanmak ve telefonla uzun süreler oyalanmak, her zaman yanında bir ya da daha fazla cihaz ve şarj aleti taşımak, cep telefonunun kaybolması fikrinin bile kaygı ve sinirliliğe yol açması, mesaj ya da arama gelmiş mi diye telefon ekranını devamlı kontrol etmek, cep telefonunu 24 saat açık tutmak, uyumaya cep telefonu ya da tabletle gitmek" gibi maddeler sayılıyor.

10 gençten 8'i korku yaşıyor

İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre ergenlik çağındaki her 10 kişiden 8'i cep telefonuna erişimsiz kalmaktan korktuğunu, yüzde 50'si de yalnızca bu fikrin bile kaygı ve rahatsızlık vermeye yettiğini söylüyor.

Yasa tasarısında, gece geç saatlere kadar cep telefonuyla oyalanan genç sayısının gittikçe arttığı da vurgulanıyor ve bu durumun gençleri "vampire" dönüştürdüğü, gündüzleri yorgun ve halsiz kalmalarına yol açtığı uyarısı yapılıyor. Bu durumun okul, iş ve kişisel hayatlarına yansımaları olduğu belirtiliyor.

Tasarının mimarlarından 5 Yıldız Hareketi milletvekili Vittoria Casa, "İnternetin bilinçli kullanımı konusunda eğitim vermek ve aşırı alışkanlık olgusunu önlemek dijital çağda artık kaçınılmaz olan bir ihtiyaçtır" dedi. Casa, meclise sundukları tasarının diğer Avrupa Birliği ülkelerine de örnek olmasını umduğunu söyledi.

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