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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
13.11.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

İtalya, iklim krizi dersini zorunlu hale getiren ilk ülke olacak

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İtalya, iklim krizi dersini zorunlu hale getiren ilk ülke olacak

İtalya Eğitim Bakanı, gelecek yıldan itibaren okullarda iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma dersinin zorunlu hale getirileceğini, bunu yapan ilk ülke olacaklarını açıkladı.

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilere açıklama yapan Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, ilkokuldan liseye kadar verilecek "yurttaşlık eğitimi" derslerinde küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve ekoloji gibi başlıklara odaklanılacağını söyledi.

Fioramonti, bu dersin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda oluşturulan yeni bir eğitim modeline dahil olduğunu belirtti.

İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden olan Bakan Fioramonti'nin açıklamasına göre, Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu yeni eğitim modeli için bir uzmanlar kurulu oluşturuldu.

Ocak ayından itibaren öğretmenlere formasyon eğitimi verilmeye başlanacak. Eylül 2020'de başlayacak gelecek öğretim yılında da öğrenciler iklim krizi odaklı ilk derslerini almaya başlayacak.

Öğrenciler, yılda toplam 33 saat olmak üzere haftada 1 saate yakın iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odaklı ders alacak.

Fioramonti, bu proje için 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırdıklarını, bu paranın büyük oranda öğretmenlerin eğitimi için kullanılacağını söyledi.

'Büyük devrimin ilk adımı'

Fioramonti, bu derslerin yalnızca bir "ilk adım" teşkil ettiğini de belirtti ve "gerçekten büyük bir devrim yapmak için bunun devamını getirmeyi planladıklarını" da söyledi.

Bakan, ilerleyen aşamalarda iklim, ekoloji, sürdürülebilir kalkınma gibi konuların coğrafya, fizik gibi başka derslerle de entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eylül ayından bu yana Eğitim Bakanı olarak görev yapan Fioramonti, dünya genelinde öğrencilerin yaptığı "iklim grevine" destek vermiş ve İtalya'daki okul yönetimlerinden, bu greve katılmak için derslerine girmeyen öğrencilerin "mazeretli" kabul edilmesini istemişti.

Bakan Fioramonti, yaptığı açıklamada da bu öğrenci grevlerine katılan çocukların, iklim krizi dersi projesine destek verdiklerini söyledi.

Bu projenin gündeme gelmesinin ardından binlerce e-posta aldığını söyleyen Bakan, "öğrenciler aylardır yaptıkları gösterilerde verdikleri mesajın dinlenmesinden memnunlar" diye konuştu.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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