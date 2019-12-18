İt smoc nedir?

İt smoc mesajının detayında detaylara yer veren Vodafone, yaşanan sorunun giderildiğini ifade etti. Gece geç saatlerde gelen mesaj dolayısıyla endişe eden kullanıcılar, konu hakkında detaylı bilgi edinmek üzere arama motorları aracılığıyla araştırma yapmaya başladı. İşte, gönderilen o mesaj;

"Password change çalışması sonrasında Vfnet Çağrı merkezlerindeki uygulamalar hatalı password ile DB'ye bağlanmaya çalıştıkları için VFNET tarafındaki bazı çağrıların düşmesi ve defaulta düşmesi sorunu eski şifresi rollback yapılarak sorun giderilmiştir . IT-CIS-CS-CCT B003"

Vodafone, gönderilen mesajla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.