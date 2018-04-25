İstihdamdaki bariyerleri kaldırmayı hedefleyen platform
Yarı zamanlı ve geçici çalışan ihtiyacını karşılamak için işveren ile iş arayanları aynı platformda buluşturan Pariyer, başta kadınlar olmak üzere, öğrenci, engelli ve emeklilere iş fırsatları sunuyor. Uygun ilan ücret tarifesi ve kullanıcı dostu dijital platformuyla işveren de zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Online hizmet pazaryeri Pariyer.com, iş arayan ile işvereni aynı platform üzerinde buluşturarak şirketlerin hızlı bir şekilde geçici çalışan bulmasına imkan tanıyor. İşgücü piyasasındaki personel seçme-yerleştirme maliyetlerini azaltacak kullanıcı dostu bir altyapı sunan platform, Türkiye’de yüzde 9.5 olan yarı zamanlı çalışma oranını Avrupa standartlarına yükseltmeye hazırlanıyor.
Platformdaki ilanlar tasarımcıdan satış elemanına, yazılımcıdan tercümana, garsondan yönetim kurulu asistanına kadar birçok ihtiyaca uygun saatlik, haftalık, aylık dönemsel çalışmak isteyenlere de hitap ediyor.
Türkiye’de ilk olan bu platformu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da nitelendirmek mümkün. Pariyer’in kurucusu Meryem Bozkurt Sıtkı, daha çok kadın, genç ve engellinin hayatına dokunarak iyilik çoğaltmanın peşinde koşuyor. Sıtkı, özellikle kadın, öğrenci ve emeklilerin boş zamanlarında yapabilecekleri işler bulması ve yeteneklerini paraya dönüştürebilmesi büyük fırsat olarak gördüğü Pariyer.com platformunun amaç ve işleyişini şöyle anlatıyor:
Platform, 7 ay gibi kısa bir sürede 78 ilden 14.500’ün üzerinde üyeye ulaştı. İTÜ Çekirdek tarafından desteklenen girişim, İstanbul ve diğer illerdeki üniversitelerin de katkısıyla öğrenciler için yepyeni bir iş bulma platformu oldu. Kadın ve engellilere yönelik birçok dernek ile iş birliği yapan platform, Türkiye genelinde 1800 iş ilanı için 3 bini aşkın başvuru aldı. Üyelerin yapmak istediği işe göre kendini tanıttığı, klasik CV oluşturmak gibi süreçlerle zaman kaybetmediği, ücret beklentisini de girebildiği şeffaf platformun en büyük avantajı ise iş bekleyen ve işveren birçok kişiye sahip olması, en doğru iş ile çalışanı kısa zamanda bir araya getirebilmesi.
Platform, Premium üyelerine müşteri memnuniyeti, sıcak satış, etkin zaman yönetimi gibi konularda özel online eğitim almış çalışanları önererek, işverenin oryantasyon sürecini kısaltıp zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.
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