İstihdamdaki bariyerleri kaldırmayı hedefleyen platform

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
25.04.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

İstihdamdaki bariyerleri kaldırmayı hedefleyen platform

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İstihdamdaki bariyerleri kaldırmayı hedefleyen platform

Yarı zamanlı ve geçici çalışan ihtiyacını karşılamak için işveren ile iş arayanları aynı platformda buluşturan Pariyer, başta kadınlar olmak üzere, öğrenci, engelli ve emeklilere iş fırsatları sunuyor. Uygun ilan ücret tarifesi ve kullanıcı dostu dijital platformuyla işveren de zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor.

Online hizmet pazaryeri Pariyer.com, arayan ile işvereni aynı platform üzerinde buluşturarak şirketlerin hızlı bir şekilde geçici çalışan bulmasına imkan tanıyor. İşgücü piyasasındaki personel seçme-yerleştirme maliyetlerini azaltacak kullanıcı dostu bir altyapı sunan platform, Türkiye’de yüzde 9.5 olan yarı zamanlı çalışma oranını Avrupa standartlarına yükseltmeye hazırlanıyor.

Platformdaki ilanlar tasarımcıdan satış elemanına, yazılımcıdan tercümana, garsondan yönetim kurulu asistanına kadar birçok ihtiyaca uygun saatlik, haftalık, aylık dönemsel çalışmak isteyenlere de hitap ediyor.

Türkiye’de ilk olan bu platformu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da nitelendirmek mümkün. Pariyer’in kurucusu Meryem Bozkurt Sıtkı, daha çok kadın, genç ve engellinin hayatına dokunarak iyilik çoğaltmanın peşinde koşuyor. Sıtkı, özellikle kadın, öğrenci ve emeklilerin boş zamanlarında yapabilecekleri işler bulması ve yeteneklerini paraya dönüştürebilmesi büyük fırsat olarak gördüğü Pariyer.com platformunun amaç ve işleyişini şöyle anlatıyor:

Platform, 7 ay gibi kısa bir sürede 78 ilden 14.500’ün üzerinde üyeye ulaştı. İTÜ Çekirdek tarafından desteklenen girişim, İstanbul ve diğer illerdeki üniversitelerin de katkısıyla öğrenciler için yepyeni bir iş bulma platformu oldu. Kadın ve engellilere yönelik birçok dernek ile iş birliği yapan platform, Türkiye genelinde 1800 iş ilanı için 3 bini aşkın başvuru aldı. Üyelerin yapmak istediği işe göre kendini tanıttığı, klasik CV oluşturmak gibi süreçlerle zaman kaybetmediği, ücret beklentisini de girebildiği şeffaf platformun en büyük avantajı ise iş bekleyen ve işveren birçok kişiye sahip olması, en doğru iş ile çalışanı kısa zamanda bir araya getirebilmesi.

Platform, Premium üyelerine müşteri memnuniyeti, sıcak satış, etkin zaman yönetimi gibi konularda özel online eğitim almış çalışanları önererek, işverenin oryantasyon sürecini kısaltıp zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

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