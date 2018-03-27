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    İşte yeni iPhone X fiyatları

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Önemli bir analist, Apple’ın ikinci nesil iPhone X‘u ve yeni çıkması beklenen iPhone X Plus’ı hakkında önemli bir açıklama yaptı. Analiste göre yeni iPhone fiyatları, iPhone X için 899, iPhone X Plus için ise 999 dolar olacak.

    RBC Capital Markets analisti Amit Daryanani, mevcut iPhone X’un 999 dolar fiyat etiketiyle “sınırlı başarı” yaşadığını ve taban fiyatının 100 dolar düşmesinin modelin satışlarını canlandırabileceğine inandığını söyledi.

    Söylentilere göre iPhone X Plus olarak adlandırılan 6.5 inçlik model ise 999 dolar olarak fiyatlandırılacak.

    Bu, bir analistin öngörüsü olmakla birlikte, bir dizi tedarik zinciri raporunun söylediği gibi, iPhone X satışlarının önemli ölçüde yavaşlaması durumunda bu strateji anlamlı olabilir. Apple’ın Nisan ayı sonu ya da Mayıs ayı başında piyasaya sürülecek olan raporuna kadar bunlardan emin olamayız.

    iPhone X, Apple’ın son çeyrekte 88.3 milyar dolarlık rekor kıran geliri için önemli bir katkı sağladı. Bu momentumun mevcut çeyreğe taşınıp taşınmadığı ise raporlarda belli olacak.

    Daryanani’nin araştırma notunda yer alan sıradaki iPhone fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz:

    6.5-inç iPhone X Plus: 999 dolar
    5.8-inç ikinci nesil iPhone X: 899 dolar
    6.1-inç LCD iPhone X: 799 dolar
    iPhone 8 ve iPhone 8 Plus: 549 ve 669 dolar
    iPhone 7 ve iPhone 7 Plus: 449 ve 569 dolar
    iPhone SE: 349 dolar

    Apple’ın gelecek iPhone fiyatlarını her zamanki gibi Eylül ayında açıklaması bekleniyor.

    Etiketler: telefon
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