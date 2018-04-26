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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
26.04.2018 - 06:51, Son Güncelleme:

İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir? Neler değişiyor?

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İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir? Neler değişiyor?

Gmail'in yeni tasarımı nihayet son kullanıcılara sunuldu. Dileyen kullanıcılar Gmail hesaplarına girerek bilgisayarları başından yeni Gmail tasarımına geçebilirler. Henüz herkesi yeni tasarımı kullanmaya zorlamayan Google, isteyen kullanıcıların tek tıklamayla yeni Gmail'i kullanabilmesini sağlıyor. Peki yeni Gmail'e nasıl geçilir? Yeni Gmail'de neler var?

Gmail kullanıcılarına sessiz sedasız yeni tasarımı sundu. Dün itibariyle kullanıcılar isterlerse yeni Gmail tasarımına geçiş yapabiliyor. Yani Google yeni tasarım için şimdilik kimseyi zorlamıyor ve Ayarlar altında ilgili butona tıklayarak yeni tasarıma geçiş yapabiliyor. Peki yeni Gmail tasarımına nasıl geçiş yapılıyor? Yeni tasarım beraberinde hangi değişiklikleri getiriyor? Gerçekten geçmeye değer mi? İşte Gmail'in yeni yüzü... Bu arada yeni tasarım değişikliği mobil cihazlardan öte bilgisayar arayüzünü kapsıyor; bunu da belirtelim.

İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor


Öncelikle yukarıdaki ekran görüntüsünden de göreceğiniz üzere Gmail'inizi açtıktan sonra Ayarlar'a tıklayıp 'Try the new Gmail' veya 'Yeni Gmail'i dene' butonuna tıklayın. Ardından gelen ekrana bakalım şimdi de:
İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor

Karşınıza bu pencere gelecek. Next ile devam ediyoruz.

İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor

Bu ekranda ise size daha önceki tasarımda olduğu gibi Gmail arayüzünün nasıl görünmesi gerektiğini soruyor. Varsayılan yaparak devam ediyoruz; ancak dilediğimiz zaman diğer seçeneklere geçebiliyoruz.

İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor


İşte Gmail'in yeni yüzü... Eski tasarımla fazlasıyla benzerlikler taşıyor olsa da önemli yenilikleri de içinde barındırıyor. 
İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor


Örneğin size gelen bir e-postaya 3 gün boyunca dönmediniz; Gmail bu konuda sizi uyararak gerçekten de unutmuş olduğunuz bir e-postaya dönüş apmanızı sağlayabiliyor; yani hatırlatmada bulunuyor. 

İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor


Yeni Gmail arayüzünün bir diğer güzel yanı ise eğer Varsayılan olarak seçim yapmazsanız gelen e-postaların ilişiğinde yer alan resim, video ve dokümanları ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz; iş pratikleşiyor; ayrıca e-postayı kontrol etmek durumunda kalmıyorsunuz. 

İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor


Artık yaygın bir hale gelen 'Akıllı Yanıt' sistemi Gmail'e de uyarlandı. Yeni tasarımda size gelen e-postalara metin yazmayıp; hızlıca size sunulan 'akıllı yanıt' seçeneklerini kullanabilirsiniz. 'Teşekkürler', 'Harika', 'Sağol' gibi standart yanıtlar haricinde siz de kendi akıllı yanıtlarınızı oluşturabiliyorsunuz. 

İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor


Gmail'in yeni tasarımında belki de en dikkat çeken özelliği gönderilen e-postaların belirlediğiniz süre sonunda karşı tarafın mail kutusundan silinebilme imkanı. Karşı tarafın da bildiği bu özel e-postalara özel bir gizlilik modu yardımıyla süre belirleyebiliyor; karşı tarafa gönderdikten sonra istediğiniz süre sonunda tamamen iki yönlü silinebilmesini sağlıyorsunuz.

İşte yeni Gmail: Nasıl geçilir Neler değişiyor


Kendi kendini yok edecek bu tür e-postalardan alıcı da haberdar ediliyor ve silindiği zaman yukarıdaki ekran görüntüsü kalıyor. 

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