İşte Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu: Black Shark
Fiyat-performans odaklı telefonlarıyla gündemden düşmeyen Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Black Shark'ın tanıtımına sayılı günler kala cihazın tasarımı sızdırıldı.
Sektörde yer alan Razer'a oyuncu ekipmanları noktasında rakip olmak isteyen Xiaomi, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni oyuncu telefonu Black Shark'ı tanıtacak. Tanıtımına az günler kalmasına rağmen Black Shark ortaya çıktı. Cihazın arka kısmına bakıldığında telefonun, bu zamana kadar ki telefon tasarım algısını yıkacağını gösteriyor. Oyun bilgisayarlarını andıran arka tasarımıyla görünen Black Shark, 2160x1080 çözünürlük sunan 18:9 FHD bir formata sahip.
Çift arka kameraya sahip olan ve ön yüzünde de parmak izi okuyucu bulunduran cihaz, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'ten beslenecek. 6 GB RAM / 128 GB ve 8 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle kullanıcılarına hizmet sunacak olan Black Shark, Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak. Son olarak, Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı da henüz bilinmiyor.
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