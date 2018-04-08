İşte Whatsapp Business'in yüklenebileceği telefonlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
08.04.2018 - 08:23, Son Güncelleme:

İşte Whatsapp Business'in yüklenebileceği telefonlar

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İşte Whatsapp Business'in yüklenebileceği telefonlar

Artık birçok uygulamanın desteğini geri çektiği platform olan Windows 10'lu telefonlarda Whatsapp sürprizi ortaya çıktı. Whatsapp'ın iş dünyasına özel sunduğu Whatsapp Business Windows'lu telefonlara yüklenebilecek.

Windows 10’un son yıllarda kullanım sayısı gittikçe düşüşteydi. Birçok uygulama geliştiricisi güncellemelerini bu platforma sunmayı bırakmasıyla birlikte neredeyse kaderine terkedilen bu platforma WhatsApp’tan destek geldi.

Yaklaşık olarak bir yıl önce Microsoft’un kendisine ait uygulaması olan Skype’ın bile Windows 10 cihazlarda kullanımının kesilmesinin ardından Bill Gates’in “Android kullanıyorum” sözleri, Windows 10 cihazlarının ne kadar dışlandığını göstermeye yetmişti.

Windows 10 cihazlarına güncelleme desteğini sürdüren ender uygulamalardan olan WhatsApp, bir sonraki güncelleme sürümünde WhatsApp Business desteğini Windows 10 cihazlarına sunacağını açıkladı.

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