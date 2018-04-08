İşte Whatsapp Business'in yüklenebileceği telefonlar
Artık birçok uygulamanın desteğini geri çektiği platform olan Windows 10'lu telefonlarda Whatsapp sürprizi ortaya çıktı. Whatsapp'ın iş dünyasına özel sunduğu Whatsapp Business Windows'lu telefonlara yüklenebilecek.
Windows 10’un son yıllarda kullanım sayısı gittikçe düşüşteydi. Birçok uygulama geliştiricisi güncellemelerini bu platforma sunmayı bırakmasıyla birlikte neredeyse kaderine terkedilen bu platforma WhatsApp’tan destek geldi.
Yaklaşık olarak bir yıl önce Microsoft’un kendisine ait uygulaması olan Skype’ın bile Windows 10 cihazlarda kullanımının kesilmesinin ardından Bill Gates’in “Android kullanıyorum” sözleri, Windows 10 cihazlarının ne kadar dışlandığını göstermeye yetmişti.
Windows 10 cihazlarına güncelleme desteğini sürdüren ender uygulamalardan olan WhatsApp, bir sonraki güncelleme sürümünde WhatsApp Business desteğini Windows 10 cihazlarına sunacağını açıkladı.
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