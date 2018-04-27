İşte üç kameralı Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin en yeni telefonu Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı, dün akşam gerçekleştirilen dev etkinlikte belli oldu. Arka yüzünde üç kamerasıyla dikkat çeken ve bu anlamda dünyada bir ilki başaran Huawei, Türkiye'de telefon pazarını hareketlendireceğe benziyor.
Huawei'nin yeni amiral telefonu Huawei P20 Pro'nun Türkiye tanıtımı dün akşam saatlerinde yapıldı. Haftalar önce Polonya'nın başkenti Varşova'da ilk olarak görme şansına olduğumuz Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı da nihayet belli oldu. 4999 TL'ye satılacak cihazın özelliklerine gelince... Huawei P20 Pro, gücünü Huawei’nin Mate 10 Pro modelinde gördüğümüz Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Yapay zeka destekli Kirin 970 işlemcisi, yazılım tarafında da birçok destek sunuyor.
Telefon, bellek noktasında Pro adının da getirisi ile 6 GB RAM kapasitesi ile geliyor. Dahili depolama alanı ise 128 GB ve bu hafızayı 256 GB’ye kadar Micro SD kart ile yükseltmek mümkün.
Cihazın tasarım özelliklerine baktığımızda ise oldukça iyi bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. 2018 yılında bir trend haline gelen çentiğe sahip ekranla karşımıza çıkan P20 Pro’da ön kamera, ahize ve sensörler bu çentiğe sığdırılmış. Bu sayede ekran – gövde yüzdesini oldukça arttırıyor.
7.8mm kalınlığa sahip olan Huawei P20 Pro, 180 gram ağırlığında. Siyah, Twilight, Pink Gold ve Midnight Blue olmak üzere farklı renk seçenekleri ise her zevke hitap ediyor. 6.1 inç boyutlu ekran ve çentikli tasarım ile üretilen P20 Pro’da yer alan çentik tasarımı da oldukça küçük. Bu alanda sensörler, ahize ve 24 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera yer alıyor.
Ekranın hemen alt kısmında da parmak izi okuyucu konumlandırılmış. P20 Pro’nun arka tarafı ise asıl dikkat çekici yenilikleri barındırıyor. Arka kısımda tam 3 adet kamera var. 2 kamera tek çerçevede, üçüncü kamera ise bağımsız olarak yerleştirilmiş. Markanın logosu da telefon sol alt kısmında yatay olarak konumlanmış.
Leica iş birliği ile kamera deneyimi ve performansı konusunda çok işler çıkartan Huawei, P20 Pro modelinde sektörde bir ilki gerçekleştiriyor. P20 Pro, arka tarafta 3 tane kamera ile geliyor. P20 Pro modelinde 20 Megapiksel (siyah-beyaz) ve tam 40 Megapiksel çözünürlüklü RGB kamera yer alıyor.
Üçüncü kamera ise 8 Megapiksel çözünürlük sunan telephoto bir lens. P20 Pro modelinin ön tarafında ise tam 24 Megapiksel çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
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