İşte üç kameralı Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİşte üç kameralı Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı
GeriTeknoloji İşte üç kameralı Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
27.04.2018 - 08:48, Son Güncelleme:

İşte üç kameralı Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte üç kameralı Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin en yeni telefonu Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı, dün akşam gerçekleştirilen dev etkinlikte belli oldu. Arka yüzünde üç kamerasıyla dikkat çeken ve bu anlamda dünyada bir ilki başaran Huawei, Türkiye'de telefon pazarını hareketlendireceğe benziyor.

Huawei'nin yeni amiral telefonu Huawei P20 Pro'nun Türkiye tanıtımı dün akşam saatlerinde yapıldı. Haftalar önce Polonya'nın başkenti Varşova'da ilk olarak görme şansına olduğumuz Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı da nihayet belli oldu. 4999 TL'ye satılacak cihazın özelliklerine gelince...  Huawei P20 Pro, gücünü Huawei’nin Mate 10 Pro modelinde gördüğümüz Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Yapay zeka destekli Kirin 970 işlemcisi, yazılım tarafında da birçok destek sunuyor.

Telefon, bellek noktasında Pro adının da getirisi ile 6 GB RAM kapasitesi ile geliyor. Dahili depolama alanı ise 128 GB ve bu hafızayı 256 GB’ye kadar Micro SD kart ile yükseltmek mümkün.

İşte üç kameralı Huawei P20 Pronun Türkiye fiyatı

Cihazın tasarım özelliklerine baktığımızda ise oldukça iyi bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. 2018 yılında bir trend haline gelen çentiğe sahip ekranla karşımıza çıkan P20 Pro’da ön kamera, ahize ve sensörler bu çentiğe sığdırılmış. Bu sayede ekran – gövde yüzdesini oldukça arttırıyor.

7.8mm kalınlığa sahip olan Huawei P20 Pro, 180 gram ağırlığında. Siyah, Twilight, Pink Gold ve Midnight Blue olmak üzere farklı renk seçenekleri ise her zevke hitap ediyor. 6.1 inç boyutlu ekran ve çentikli tasarım ile üretilen P20 Pro’da yer alan çentik tasarımı da oldukça küçük. Bu alanda sensörler, ahize ve 24 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera yer alıyor.

İşte üç kameralı Huawei P20 Pronun Türkiye fiyatı

Ekranın hemen alt kısmında da parmak izi okuyucu konumlandırılmış. P20 Pro’nun arka tarafı ise asıl dikkat çekici yenilikleri barındırıyor. Arka kısımda tam 3 adet kamera var. 2 kamera tek çerçevede, üçüncü kamera ise bağımsız olarak yerleştirilmiş. Markanın logosu da telefon sol alt kısmında yatay olarak konumlanmış.

Leica iş birliği ile kamera deneyimi ve performansı konusunda çok işler çıkartan Huawei, P20 Pro modelinde sektörde bir ilki gerçekleştiriyor. P20 Pro, arka tarafta 3 tane kamera ile geliyor. P20 Pro modelinde 20 Megapiksel (siyah-beyaz) ve tam 40 Megapiksel çözünürlüklü RGB kamera yer alıyor.

Üçüncü kamera ise 8 Megapiksel çözünürlük sunan telephoto bir lens. P20 Pro modelinin ön tarafında ise tam 24 Megapiksel çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Xiaomi Mi 6X ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Dört gözle beklenen Detroit: Become Human'ın demo sürümü geldi!

Galaxy A7 için Android Oreo güncellemesi yayında!

iPhone SE 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!