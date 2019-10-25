İşte Türkiye'nin en çok kullandığı 20 uygulama
Araştırma şirketi Gemius'un verilerine göre Türkiye'de en çok kullanılan 20 uygulama belli oldu. Bu uygulamaların başında yer alan isim ise pek şaşırtıcı değil: WhatsApp...
Gemius'un verilerine göre mobil kullanıcı sayısının 2016'da 40,5 milyon, 2017'de 52,3 milyon ve 2018'de 56,9 milyon iken, bu sayının 2019'da 60,3 milyona ulaştığı dikkat çekiyor. Bu kullanıcıların %53'ünü erkekler, %47'sini ise kadınlar oluşturuyor. En çok kullanılan uygulamalar listesinde ilk sırada WhatsApp yer alıyor. WhatsApp'ı YouTube izlerken, ardından da Facebook geliyor.
İşte Türkiye'de en çok kullanılan 20 uygulama:
1. WhatsApp
2. YouTube
3. Facebook
4. Instagram
5. Google Haritalar
6. Facebook Messenger
7. E-Devlet
8. Sahibinden
9. Twitter
10. Letgo
11. Garanti Bankası
12. LinkedIn
13. TikTok
14. Yapı Kredi Bankası
15. İş Bankası
16. Yandex Navigasyon
17. n11
18. Trendyol
19. Ziraat Bankası
20. Bip
WhatsApp'ın 44 milyon aylık gerçek ziyaretçisi bulunuyor. Bir ilginç veri ise devlet tarafından yapılan uygulamaların kullanıcı sayıları. e-Devlet uygulamasının aylık gerçek ziyaretçi sayısı 13 milyon iken, 182 - Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin mobil uygulamasının aylık gerçek ziyaretçi sayısı 4,5 milyon olarak açıklanıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle