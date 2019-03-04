İşte Tesla'nın yeni otomobili: Çıkış tarihi belli oldu!
Tesla Y isminde yeni bir otomobil geliyor. Şirketin kurucusu olan Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni otomobilden bahsederken, ne zaman satışa sunulacağını da dünyaya duyurdu.
Tesla, yeni bir otomobil modeli üzerinde çalışıyor ve bu çalışma nihayete ermek üzere. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 14 Mart tarihinde Tesla Model Y'nin resmi duyurusunun yapılacağını açıkladı. Tanıtım ise Los Angeles şehrinde yapılacak.
Tesla Model Y, yeni bir SUV modeli olacak. Tesla Model 3'e kıyasla yüzde 10 oranında daha büyük bir yapıda olan Tesla Model Y'deki bu büyüme elbette maliyete de yansıyacak. Tesla Model Y ile birlikte şirket; S, 3, X, Y harflerini de toplamış oldu.
Üretim sorunlarını şimdilik geride bırakmışa benzeyen şirketin Tesla Model Y'yi hangi fiyattan satacağı da merak konusu. Ancak şirket, bu konuda bir bilgi henüz paylaşmış değil.
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