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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
13.11.2018 - 06:56, Son Güncelleme:

İşte teknoloji dünyasının yeni milyarderleri

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İşte teknoloji dünyasının yeni milyarderleri

Teknoloji dünyasının yeni milyarderleri, ABD'nin Utah eyaletinde babalarının bodrum katında yazılım şirketlerini kuran Ryan ve Jared Smith kardeşler oldu.

Qualtrics International adındaki şirketlerini, Almanya merkezli yazılım devi olan SAP SE'ye 8 milyar dolara satan kardeşler işlerinin başında durmaya devam edecek.

40 yaşında olan şirketin CEO'su ve kamuoyu önünde tanınan yüzü olan Ryan Smith, 10 yıldır şirketine girişim sermayesi almayı reddediyordu.

Ancak daha sonra Accel ve Sequoia Capital şirketleriyle anlaşma yapmayı kabul etti, bu da Qualtrics'in piyasa değerinin en son olarak 2,5 milyar dolara kadar çıkmasını sağladı.

Qualtrics, Microsoft'tan General Electric'e kadar uzanan müşteri yelpazesine müşteri anketi yazılımı geliştiriyor; bu hizmeti sayesinde son yedi yılda geliri sekiz katına kadar çıktı.

Smith, Utah teknoloji ve girişim dünyasının da tanınan yüzlerinden. Burada teknoloji konferanslarının düzenlenmesine öncü olduğu gibi bölgenin kayak başta olmak üzere spor uğraşılarının da gelişmesini sağlıyor.

Ryan Smith daha önce şirketi için teklif edilen 500 milyon doları geri çevirmişti; şimdi şirketinin pay sahipleri ve aile üyeleri 7 milyar dolardan pay alacak.

İşte teknoloji dünyasının yeni milyarderleri
Ryan Smith

Akademisyenler için şirketi kurdular

Ryan Smith öncülüğünde Qualtrics'in kurulması ise 2002 yılına uzanıyor.

İki ebeveyni de doktora sahibi olan Smith kardeşlerin babası, Oregon Üniversitesi'nin piyasa araştırması alanında öğretim görevlisiydi.

Ancak ne zaman ki babaları Brigham Young Üniversitesi'ndeki iş teklifini kabul etti, aile Utah'a taşındı.

İki kardeş, akademisyenlerin saha araştırmalarını yönetebilmeleri için bir yazılım geliştirmeye karar verdi. Ryan Smith, bu kararlarını 2013 yılında Bloomberg televizyonuna verdiği röportajında, "Eğer onlara hizmet verebilirseniz herkese verebilirsiniz" diyerek açıklamıştı.

Şirket büyüdükçe Ryan Smith kardeşi Jared'ı Google'daki işini bırakmaya ikna etti.

43 yaşındaki Jared Smith şirketin başkanı olarak işin teknik kısmını yürütürken Ryan Smith ise geliştirdikleri yazılımı müşterilere satıyordu.

Baba Scott Smith de şirket yöneticileri arasında bulunuyor.

İşte teknoloji dünyasının yeni milyarderleri

Aldığı en büyük ders Güney Kore'de

Ryan Smith, girişimlere dair en büyük dersini ise bir macera yaşamak için Güney Kore'ye İngilizce dersi vermeye gittiğinde almış.

Diğer öğretmelerin ders vermeyi beklediği sırada kendisinin 50 bin broşürü apartmanlara dağıttını ve sonunda çok fazla para kazanmaya başladığını söyleyen Smith, böylece işleri halletmenin farklı yolları olabileceğini öğrenmiş.

Ryan Smith, şirketin bu kadar büyük bir miktara satılmasının ardından şirketi tamamen Seattle'da bulunan ve teknoloji dünyasının kalbi Silikon Vadisi'ne taşımayı planlamıyor.

Utah Jazz basketbol takımına sponsor olan ya da başka hayırseverlik işlerine de dahil olan aile şirketinin amaçlarından biri de Utah'ın büyük bir teknoloji merkezine dönüşmesi.

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