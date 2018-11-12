İşte Samsung'un yeni kapaklı telefonu: Fiyatı cepleri fena yakacak
Samsung'un uzun süredir yeni bir modelini çıkarmadığı kapaklı telefon serisi için sürpriz bir adım atıldı. Güney Kore merkezli teknoloji devi, yeni kapaklı telefonunu satışa sundu; ancak fiyatı kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek.
W2019 ismini taşıyan Samsung'un yeni kapaklı telefonu; bu sınıftaki en güçlü ve en pahalı telefon olarak da düşünülebilir. Telefonda iki adet 4.2 inçlik Super AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. İç ve dış kapaktaki bu ekranların çözünürlüğü Full HD seviyesinde. Standart bir yapı kullanıldığı için kavisli veya ince çerçeve tasarımını bu telefonda göremiyoruz.
Dış kapak çizilmelere karşı Gorilla Glass ile korunurken iç kısımda ise yön tuşları ve numerik tuşlar yer alıyor. Geleneksel tasarımı bozmamak adına Samsung parmak izi okuyucusunu yan kısma almış.
Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB/256GB artırılabilir depolama seçenekleri sunulmuş. Boyut küçük olduğu için batarya da 3070mAh kapasiteli. Kapak kapandığında kalınlık 17.3mm oluyor.
Kamera tarafında telefon oldukça başarılı. Galaxy serilerinden gelen 12MP+12MP çözünürlüğündeki çift ana kamera; OIS, 2x optik yakınlaştırma, dinamik diyafram aralığı, Full HD 960fps ve 4K 60fps özellikleri sunuyor.
Telefonda dikkat çeken diğer bir nokta ise 3.5mm kulaklık girişinin olmaması. Samsung’un gelecek yıl amiral gemilerinden 3.5mm girişini kaldıracağı dile getiriliyordu. Bu ilk adımı oldu. Telefonda Bixby için atanmış bir tuş da yer alıyor.
Cihazın fiyatı ise 2700 dolar seviyesinde.
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