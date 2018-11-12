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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
12.11.2018 - 08:05, Son Güncelleme:

İşte Samsung'un yeni kapaklı telefonu: Fiyatı cepleri fena yakacak

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İşte Samsung'un yeni kapaklı telefonu: Fiyatı cepleri fena yakacak

Samsung'un uzun süredir yeni bir modelini çıkarmadığı kapaklı telefon serisi için sürpriz bir adım atıldı. Güney Kore merkezli teknoloji devi, yeni kapaklı telefonunu satışa sundu; ancak fiyatı kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek.

W2019 ismini taşıyan Samsung'un yeni kapaklı telefonu; bu sınıftaki en güçlü ve en pahalı telefon olarak da düşünülebilir. Telefonda iki adet 4.2 inçlik Super AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. İç ve dış kapaktaki bu ekranların çözünürlüğü Full HD seviyesinde. Standart bir yapı kullanıldığı için kavisli veya ince çerçeve tasarımını bu telefonda göremiyoruz.

Dış kapak çizilmelere karşı Gorilla Glass ile korunurken iç kısımda ise yön tuşları ve numerik tuşlar yer alıyor. Geleneksel tasarımı bozmamak adına Samsung parmak izi okuyucusunu yan kısma almış.

İşte Samsungun yeni kapaklı telefonu: Fiyatı cepleri fena yakacak

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB/256GB artırılabilir depolama seçenekleri sunulmuş. Boyut küçük olduğu için batarya da 3070mAh kapasiteli. Kapak kapandığında kalınlık 17.3mm oluyor.

Kamera tarafında telefon oldukça başarılı. Galaxy serilerinden gelen 12MP+12MP çözünürlüğündeki çift ana kamera; OIS, 2x optik yakınlaştırma, dinamik diyafram aralığı, Full HD 960fps ve 4K 60fps özellikleri sunuyor.

Telefonda dikkat çeken diğer bir nokta ise 3.5mm kulaklık girişinin olmaması. Samsung’un gelecek yıl amiral gemilerinden 3.5mm girişini kaldıracağı dile getiriliyordu. Bu ilk adımı oldu. Telefonda Bixby için atanmış bir tuş da yer alıyor.

Cihazın fiyatı ise 2700 dolar seviyesinde.

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