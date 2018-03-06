İşte Samsung'un güncelleme alacak telefonları

Samsung, aylık olarak yayınladığı güncelleştirmeler ile Samsung uygulamalarındaki ve Android işletim sistemindeki güvenlik açıklarını kapatıyor. Bu güncellemeler artık şirketin giriş seğmentte yer alan akıllı telefonları, Galaxy A3 (2016), Samsung Galaxy J1 (2016) ve Samsung Galaxy J3 (2016) için iptal edildi. Şirketin Galaxy J2 (2016) ve Tab Active 2 ürünleri de üç aylık güncelleme listesine taşındı.

Ayrıca Samsung Galaxy A8 (2018), modelini de aylık güncelleme listesine aldı. Galaxy A8 Plus (2018) daha önceden 3 aylık güncelleme listesinde yer alıyordu.