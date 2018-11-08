İşte Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu
Samsung, beklendiği gibi esnek ekranını San Francisco'daki geliştirici konferansında tanıttı. Hala prototip aşamasında olsa da Samsung, arayüzün esnek ekranda nasıl çalıştığını gösterdi.
Firma ekranın nasıl yapıldığının detaylarına değindi ve yeni bir koruyucu katman geliştirdiğini söyledi. Cihaz üretime hazır olduğunda ekran çok ince, sağlam ve esnek olacak. Sahnede gösterilen prototip ise biraz kalındı ve ekranı pek parlak değildi, bunun için sahnenin ışıkları karartıldı. Katlandığında normal bir telefon gibi görünen cihazın kapağı, hava durumu ve saat gibi bilgileri göstermek için kullanılabiliyor.
Cihazı bir kitap gibi açtığınızda 7,3 inç'lik, küçük bir tablet elde ediyorsunuz. Samsung'a göre Multi Active Window işlevi sayesinde üç uygulamayı aynı anda çalıştırmanız mümkün.
chip.com.tr'nin haberine ayrıca Google, Android'i katlanabilen ekranlara uygun hale getirmek için Samsung da dahil olmak üzere birkaç üreticiyle birlikte çalıştığını söyledi. Firma, Samsung'un katlanabilen telefonunu 2019 içerisinde piyasaya sürmek istediğini de belirtti.
Google'ın katlanabilen ekran desteği için erken işe koyulması, Android'i parçalanma sorununa karşı korumaya yönelik bir hamle. Ekran bölme, resim içinde resim gibi işlevlerin Android'den önce Samsung gibi üreticiler tarafından sunulduğunu biliyoruz. Bu sayede işlevleri çok daha önce kullanmaya başlasak da, geliştiricilerin cihaza özel kod yazmak zorunda kalması, iş miktarını artırıyor veya işlevlerden vazgeçilmesini zorunlu kılıyordu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle