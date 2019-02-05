İşte Samsung Galaxy S10'un en dikkat çeken özelliği
Güney Koreli şirket Samsung'un 20 Şubat tarihinde tanıtacağı Galaxy S10 ailesi hakkında her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Büyük ses getirmesi beklenen cihazlar WiFi 6 desteğine sahip olacak.
Önde gelen teknoloji şirketlerinden Samsung'un gelecek haftalarda Unpacked isimli etkinlikte tanıtacağı tanıtacağı S10 ailesi birçok yenilikle karşımıza çıkacak. 20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Plus modelleri akıllı telefon piyasasını iyice karıştıracak gibi gözüküyor.
Merakla beklenen S10 serisinde WiFi 6 desteğiyle satışa sunulacak. Samsung, 802.11ax olarak'da adlandırılan WiFi desteğini kullanması halinde bir ilke imza atmış olacak. Oldukça yüksek hıza sahip olan bu destek ile beraber diğer amiral telefonlara karşı büyük ölçüde üstünlük sağlanması bekleniyor.
Bu özelliği tam anlamıyla kullanabilmek içinse WiFi 6'yı destekleyen router'lara sahip olmak gerekiyor. Piyasada yeterli ölçüde router bulunmasa da Galaxy S10 serisinin tanıtımının ardından bu sayının artacağı öngörülüyor.
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