İşte Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın birincisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
22.07.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

İşte Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın birincisi

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İşte Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın birincisi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kadınlar genel klasmanda ilk sırayı elde eden Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, şampiyonluğu ailesine armağan ettiğini söyledi.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışı, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadınlar genel klasman birincisi olarak tamamlayan Hilal Zeynep Saraç, ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının birincisi

İstanbul Boğazı'nda oluşan dalgalardan dolayı yarışa başlarken korktuğunu belirten Hilal Zeynep, "Yönü bulmak çok zor. 6,5 numara gözlük kullanıyorum. Ters akıntıya girdim. Nasıl birinci oldum bilmiyorum. Başta ailem ve antrenörüm olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Elde ettiğim başarıyı aileme armağan ediyorum. Ağustos ayı sonunda milli takımla müsabakalara katılmak için Danimarka'ya gideceğim. Bu yarış, müsabakalar öncesinde benim için iyi bir antrenman oldu." diye konuştu.

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