İşte PUBG'nin yeni haritası: Venedik'e girmeye hazırlanın
İtalya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Venedik, popüler oyun PUBG'ye dahil oluyor. PUBG'nin bu yeni haritası oyuncuları Venedik'e götürüyor.
PUBG oyuncuları çok yakında kendilerini Venedik'te bulacak. Vikendi isimi verilen yeni haritanın içeriği internete düştü bile! Vikendi isimli harita, karlı olacak. Vikendi haritası, oyunun büyük Erangel haritası ile küçük Sanhok haritasının ortasında bir büyüklüğe sahip olacak. Sızdırılan bilgilere göre haritanın içeriği, videodaki gibi olacak.
Bu arada popülerliğini Fornite’a kaptıran PUBG'nin, 7 Aralık’ta PlayStation’a geleceğini de hatırlatalım.
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