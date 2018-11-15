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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.11.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

İşte Nvidia'nın yeni ekran kartı: Quadro RTX 4000

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İşte Nvidia'nın yeni ekran kartı: Quadro RTX 4000

Nvidia, yıllık Autodesk University Konferansı'nda Quadro RTX 4000'in duyurusunu gerçekleştirdi.

RTX 4000 firmanın Turing mimarisine sahip ilk orta seviye GPU'su olacak. Quadro RTX ailesinin diğer üyeleri Quadro RTX 8000, RTX 6000 ve RTX 5000'den en büyük farkı bu.

Pek çok kasaya uyumlu olması için tek slotlu olarak tasarlanan Quadro RTX 4000, bir önceki jenerasyon olan Quadro P4000'den %40 daha fazla bant genişliği sunuyor. Üstünde ise gerçek zamanlı ray tracing sağlayan 36 RT çekirdek var. 2304 CUDA, 288 Tensor çekirdeği olan kart, 8k'ya kadar olan videoları kodlayıp çözebiliyor.

İşte Nvidianın yeni ekran kartı: Quadro RTX 4000

Virtual Link için donanım desteğine sahip olan Quatro RTX 4000, FP32 sayesinde 7.1 teraflop işlem yapabiliyor. Derin öğrenme için kullanıldığında ise FP16'nın 57 teraflopluk gücünden faydalanıyor.

Quadro RTX'de, RTX 2070'de bulunan TU106 çekirdekleri ve 8 GB GDDR6 çip bulunsa da Nvidia kartı 160W olarak üretmiş. Quadro RTX 4000'in zirve performansı da RTX 2070'den biraz aşağıda, bunun sebebi ise Nvidia'nın clockspeed'i biraz kısıtlamış olması.

Cihaz yıl sonu itibariyle satışta olacak.

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