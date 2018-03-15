İşte Nokia 9'un en dikkat çeken özelliği

Ekran içi parmak izi son zamanların en çok konuşulan, ancak çoğu yeni telefonda gerçeğe dönüşmeyen teknolojilerinden. Ancak dedikodular doğruysa Nokia'nın beklenen amiral gemisi Nokia 9, ilk ekran-içi parmak izi tarayıcısıyla gelen telefonlardan biri olabilir.

Parmak izi sensörünü ekranın altına koyan telefonu Vivo X20 Plus UD sayesinde görsek de, bu teknolojiyi henüz büyük firmaların telefonlarında göremedik. NokiaPowerUser'ın Çin'deki "güvenilir kaynağına" göre ise Nokia 9, bu senenin sonundan önce ekran içi parmak izi tarayıcısıyla gelebilir. Kaynak, telefonun bir iPhone X stili bir "çentik" de içerebileceğini söylüyor. Amaç, tahmin edeceğiniz üzere "ekran alanını maksimize etmek".





NokiaPowerUser, daha önce de ekran içi parmak izi tarayıcısı iddiasında bulunmuştu. Bizce bu son iddianın benzeri, başka bir kaynaktan daha gelene kadar beklemekte fayda var. Üreticiler elbette teknolojiyi geliştirmek için sıkı biçimde çalışıyorlar ama bunda yakın bir zamanda başarılı olup olmayacaklarını bilmiyoruz.

Nokia 9'un Snapdragon 845 yonga seti, 8GB RAM, 22MP çift lensli Carl Zeiss arka kamera gibi özelliklerle geleceğine inanılıyor.

Nokia 9 gerçekten böyle bir teknolojiyle gelirse, Ağustos'ta çıkması beklenen Galaxy Note 9'a sağlam bir yumruk indirebilir. Bununla birlikte Galaxy Note 9'un da ne gibi teknolojilerle geleceği henüz çok açık değil ve erken konuşmamakta fayda var.



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