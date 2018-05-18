İşte Netflix HDR desteği alacak telefonların listesi
Ünlü dizi-film yapımcısı ve dağıtımcısı Netflix de, HDR desteğine gösterilen rağbet nedeniyle HDR desteği verdikleri telefonları açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Youtube, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri için HDR desteğini sunmuştu. Ancak, içlerinden HDR desteğinden tam anlamıyla yararlanacak cihaz sadece iPhone X. Çünkü, iPhone X'da OLED ekran bulunuyor ve zaten telefon bünyesinde HDR desteğini bulunduruyor. Şimdiyse Netflix tarafından HDR hamlesi geldi. Şirket, HDR desteği verecekleri modelleri açıkladı. Netflix için HDR desteği alacak telefonlar şöyle:
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei P20
- LG V30
- Razer Phone
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy Tab S3
- Samsung Galaxy S9
- Sony Xperia XZ Premium
- Sony Xperia XZ1
- Sony Xperia XZ2
- LG G6 (Dolby Vision)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle