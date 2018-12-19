İşte Microsoft'un yeni oyun canavarı: Xbox Anaconda
Microsoft sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Yeni oyun konsolunun kod adı ortaya çıktı bile! İşte karşınızda Microsoft Xbox Anaconda...
Microsoft'un yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu. Bugün ise kod adı ilk kez ortaya çıktı: Anaconda. Xbox Anaconda, PlayStation 5'e rakip olarak gelecek; yani 2020'den önce bu konsolu göremeyeceğiz.
Microsoft’un yeni konsolunda bir SDD’ye yer vereceği de ön görülüyor. Böylece işlem hızını kat ve kat artırmayı planlayan teknoloji devi, yeni nesil konsolu ile birlikte rakibi Sony‘i geride bırakmayı hedefliyor.
Xbox One Anaconda ayrıca bünyesinde bulunan oyunları, mobil ve PC platformlarında oynatılmasına imkan tanıyan xCloud hizmeti ile birlikte gelecek.
Xbox One Anaconda ile ilgili henüz detaylı bilgi yok; ancak beklentiler Sony ile Microsoft'un 2020'de ciddi bir rekabet içine gireceğini gösteriyor.
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