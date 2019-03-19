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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.03.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

İşte karşınızda kalemli yeni iPad Air

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İşte karşınızda kalemli yeni iPad Air

Apple, dün Türkiye'de online mağazasında bazı sayfaları kapatarak sürpriz yaptı. Yeni iPad modellerini görücüye çıkaran Apple'ın dikkat çeken iki tabletinden biri yeni iPad Air oldu. Artık Apple Pencil desteğine de kavuşan yeni iPad Air, bakın hangi özellikleriyle dikkat çekiyor, Türkiye fiyatı ne oldu?

Apple yeni iPad Air ve iPad Mini ile Türkiye'deki kullanıcılarına büyük bir sürpriz yaptı. 25 Mart tarihinde gerçekleştirilecek bir Apple etkinliğinde duyurulması beklenen ürünler, ayrıca lansman yapılmaksızın satışa sunuldu. Şimdi isterseniz yeni iPad Air'i yakından tanıyalım. Öncelikle önceki iPad Air modellerinden en büyük farkı, yeni modelin Apple Pencil desteği sunuyor olması. Ama Apple Pencil'ın ayrıca satıldığını da belirtmek gerekiyor.

Diğer yandan 10.5 inç'lik bir ekrana sahip olan, 1668x2224 piksel ekran çözünürlüğü sunan yeni iPad Air, bir önceki modele göre yüzde 70 oranında performans artışı kaydeden A12 Bionic işlemciden güç alıyor. True Tone teknolojisine sahip gelişmiş retina bir ekran kullanan cihazda 2 GB RAM bulunuyor. Depolama kapasitesi olarak da kullanıcıların iki seçeneği var: 64 GB / 256 GB.

İşte karşınızda kalemli yeni iPad Air

Gelelim yeni iPad Air'in kameralarına... Cihazın arka yüzünde f/2.4 diyafram aralığında 8 megapiksel kamera bulunuyor. Full HD 30 FPS video çekimini mümkün kılan cihazın ön yüzünde de 7 MP kamera yer alıyor. Cihaz, son olarak tanıtılan iPad Pro'dan farklı olarak Home butonunu kullanmaya devam ediyor. Yani Face ID teknolojisini bu cihaz kullanmıyor; yine Touch ID ile yola devam ediyoruz.

eSIM teknolojisini destekleyen (ülkemizde desteklenmiyor) ve Nano SIM kart seçeneği sunan yeni iPad Air, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. 

Batarya ömrü konusunda da kullanıcıları tatmin etmesi beklenen cihaz, 10 saate kadar dayanabiliyor. 

Yeni iPad Air modelinin Türkiye’deki başlangıç fiyatı 3,499 TL olarak belirlendi. iPad Air 64 GB modeline karşılık 256 GB’lık versiyonu 4.599 TL. Wi-Fi + Hücresel 256 GB‘lık modelin fiyatı ise 5.599 TL.

Sony Xperia 1: Sony sahalara geri dönüyor!Sony'nin Xperia XZ4 adıyla tanıtması beklenen; ancak Xperia 1 adını taşıyan bu yeni amiral telefonu, diğer amiral telefonlara kafa tutacak. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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