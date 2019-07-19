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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.07.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

İşte karşınızda iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 R

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İşte karşınızda iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 R

Apple, Eylül ayında yeni telefonlarını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda şirket, üç yeni telefonunun duyurusunu yapacak. Ancak telefonların tanıtımından haftalar önce bazı internet sitelerine yeni iPhone'ların görüntüleri düşmüş durumda. İşte YouTube'ta paylaşılan bir videoda net bir şekilde görüntülenen yeni iPhone 11, iPhone Max ve iPhone 11 R...

Yeni iPhone'ların tanıtımından önce görüntülerinin internete sızması alışık olduğumuz bir durum. Bu yıl da aynı şekilde bu kez MobileFun isimli YouTube kanalında paylaşılan videoda yeni telefonların tasarımları ortaya çıktı. Videoda iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 R'ye ait olduğu iddia edilen telefon gövdeleri görünüyor.

Mobile Fun, paylaştığı videoda boş telefon modellerini Çin'deki kılıf testi takımlarından aldığını iddia ediyor. Gördüğümüz cihazların gerçekten bu sene tanıtılacak olan iPhone olduğunu kesin olarak söylemek mümkün olmasa da, Mobile Fun isabetli sızıntılarıyla tanınıyor ve gördüklerimiz, daha önceki dedikodularla uyum içinde.

iPhone'un tasarımında arkadaki büyük kamera çıkıntısı dışında büyük bir değişikliğe rastlanmıyor. Mobile Fun'a göre yeni iPhone'ların ekran boyutları, şu anki seri ile tamamen aynı. Son olarak iPhone 11R, boyut olarak iki telefonun arasında yer alıyor ve 6,1 inç ekrana sahip. Bu modelin de ek bir arka kamerayla geleceği iddia ediliyor.

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