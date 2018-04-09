İşte karşınızda iOS 12
Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2018’de Apple yeni işletim sistemi iOS 12’yi tanıtmayı planlıyor. Apple bu tanıtımdan önce iOS 12 hakkında bir konsept videosu yayınlandı.
Apple’ın yayınladığı videoda iOS 12 ile gelecek bazı yeni özellikler gözüküyor. Kullanıcıların uzun süredir beklediği Karanlık Mod teması iOS 12 ile birlikte geliyor. Daha önce bu özelliği YouTube, iOS’da bulunan uygulaması için getirmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar telefonları geceleri kullanırken zorluk çekmiyor.
Aktif ettiğinizde telefonunuzun arayüzü daha koyu renklere sahip oluyor. Yeni işletim sistemi ile dinamik duvar kağıtları, bildirimlerin gruplanması, yeni kilit ekranı özellikleri gibi birçok yenilik de geliyor. Apple’ın bu sürümde daha çok sistem kararlılığını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapacağı düşünülüyor. Son olarak Apple artık bir özelliğin tamamen hazır olmaması durumunda, mühendislerine özelliği gelecek yıla bırakma seçeneğini de tanıyacak.
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