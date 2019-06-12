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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.06.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

İşte karşınızda Huawei Mate 30 Pro

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İşte karşınızda Huawei Mate 30 Pro

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, yeni akıllı telefonu Huawei Mate 30 Pro 5G için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren şirket, önümüzdeki aylar bu yeni telefon serisinin duyurusunu yapacak. Peki yeni Huawei Mate 30 Pro hangi özelliklerle geliyor?

Huawei P30 serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirket, bu kez Mate serisini yenilemeye hazırlanıyor. Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro adında iki yeni model telefonunu duyuracak olan şirketin bu yeni telefonuna ait görüntüler de internete sızdı bile. Huawei Mate 20 serisinden farklı olarak yeni modelin ekranında yer alan ön kamera, ekrana gömülü bir şekilde bulunacak. Bugün Samsung Galaxy S10 serisinde gördüğümüz bu özellik ile çentik dönemi sona erecek gibi görünüyor.

Huawei Mate 30 Pro 5G ismini taşıması beklenen cihazın adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunacak olan cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü çekimi yapabilecek. Ana kameranın yanında geniş açılı bir kamera ve derinlik sensörü de yer alacak.

İşte karşınızda Huawei Mate 30 Pro

5X optik zum yapabilecek olan Huawei Mate 30 Pro 5G, gücünü Huawei'nin kendi geliştirdiği işlemcisi Kirin 985'ten alacak. Kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renkte satışa sunulması beklenen Huawei Mate 30 Pro 5G'nin Ekim ayında karşımıza çıkması ise kuvvetle muhtemel.

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