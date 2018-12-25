İşte karşınızda 5 kameralı Nokia 9
Telefonlarda kamera savaşları tam gaz sürüyor. Son olarak Samsung'un 4 kameralı telefonu Galaxy A9'un ardından Nokia, çıtayı bir üst noktaya çekiyor ve dünyanın 5 kameralı ilk telefonuyla geliyor!
Dünyanın ilk 5 kameralı telefonu olan Nokia 9'a ait canlı görüntü internete sızdı. Çember şeklinde 5 kameranın yerleştirildiği dikkat çeken telefonun CES 2019 veya MWC 2019 etkinliğinde dünyaya duyurulması bekleniyor. Telefonun öne çıkan diğer özelliklerine gelince... 8 GB RAM ile gelen telefonda 128 GB dahili hafıza yer alacak. 4150 mAh tipi batarya kullanmasından dolayı batarya ömrü bir günü kurtarması beklenen Nokia 9, Android Pie yüklü olarak gelecek.
Bugünkü yapılan sızıntıyla beraber 5 arka kamera kurulumu net bir şekilde görülürken, çift tonlu LED flaş ve yakınlık sensörünün onlara eşlik etmesi bekleniyor.
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