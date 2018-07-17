İşte iPhone'lara gelen yepyeni emojiler!
Apple'ın bu yıl sonunda 70 yeni emoji yayınlayacağını duyurdu. Emojilere yeni saç şekilleri ve süper kahraman emojisi geliyor. Ayrıca yeni spor ve bazı yiyecek emojileri de gelecek.
Apple dün 70'ten fazla yeni emojinin yolda olduğunu duyurdu, farklı saç seçenekleri olan karakterler, yeni yiyecek öğeleri ve yeni hayvanlar. Emoji yüzlerinin yakında kırmızı, gri veya kıvırcık gibi saç şekillerinin yanında ayrıca kel seçeneğinin de olacağı açıklandı. Bununla beraber yeni gülen yüzler de gelecek.
Apple donmuş yüz, parti yüzü, yalvaran yüz ve kalpli yüz gibi yeni yüz ifadelerinin geleceğini ekledi. Ayrıca kanguru, papağan, ıstakoz ve tavuskuşu gibi yeni hayvan emojileri ile beraber mango, cupcake, marul ve ay çöreği gibi yeni yiyecek öğeleri de bulunacak. İfadelerde ayrıca softbol gibi yeni spor ögeleri ile yeni süper kahraman emojileri de yolda.
Apple bu yılın başında engelli insanlarla ilgili; rehber köpekli görme engelli ve "sağır" insanları ifade eden emojiler gibi farklı 13 emoji yayınlamıştı.
Yeni emojiler Unicode onaylı olduğu ve bu yıl sonunda yayınlanacağı belirtildi.
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