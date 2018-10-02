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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
02.10.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

İşte internetin en tehlikeli ünlüsü

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İşte internetin en tehlikeli ünlüsü

İnternette Kim Kardashian-West'in kızkardeşleriyle tartışmaları ya da eşi Kanye West'in Twitter'daki çıkışlarına verdiği yanıtları merak ediyor ve internette arıyorsanız daha dikkatli olmanız gerekiyor.

Siber güvenlik şirketi McAfee'ye göre Kim Kardashian, 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü isim.

Şirket, ünlülerin isimleri aranınca çıkan sonuçların kaçında zararlı sitelere linkler bulunduğunu ölçerek sıralama yapıyor.

Geçen yılki listede ilk sırada Craig David bulunuyordu.

Bu yılki sıralamada Naomi Campbell ikinci olurken, Kim Kardashian'ın kızkardeşi Kourtney Kardashian üçüncü sırayı aldı.

Şarkıcı Adele ve Love Island programının sunucusu Caroline Flack de dördüncü ve beşinci sıradalar.

McAfee siber suçluların popüler ünlülerin isimleri aracılığıyla kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirmeye çalıştığını söylüyor.

Bu siteler bilgisayarlara kötü amaçlı yazılımlar kurmak veya kişisel bilgiler ve şifreleri çalmak için kullanılıyor.

Listedeki diğer isimlerse aktris Rose Byrne, Love Island yarışmacısı Kem Cetinay, Britney Spears, Emma Roberts ve Ferne McCann.

Siber güvenlik şirketi güvenli internet kullanımı için tavsiyelerde de bulundu.

Şirket sadece güvenilir ve ücret ödenen kaynaklardan video izlenmesini ve güvendikleri kaynakların haberlerini tıklanmasını tavsiye etti.

Ayrıca uygulamalar ve anti-virüs yazılımlarının da güncel tutulması gerektiği vurgulandı.

 

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