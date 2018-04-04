Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>İşte Intel'in yeni nesil işlemcisi

    İşte Intel'in yeni nesil işlemcisi

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 07:47 | Son Güncelleme:

    Pekin'de düzenlenen bir etkinlikle Intel, laptoplarda grafik tasarımı yapanlar ve oyun oynayanlar için geliştirdiği yeni işlemcisini tanıttı. 8. nesil Intel Core i9 isimli işlemci Coffe Lake mimarisi ile üretilmiş.

    İntel'in yeni işlemcisinde altı adet çekirdek bulunuyor. Intel Turbo Boost ile birlikte 4.8 GHz hızına çıkan işlemcinin standart hızı ise 2.9 GHz. 12 MB Smart önbelleğe sahip olan Intel Core i9, laptoplarında video düzenleme yapan veya oyun oynayan kullanıcılar için tasarlanmış.

    Video düzenleme programlarında eski Intel işlemcisine göre yüzde 59 daha hızlı olan cihaz, oyunlarda ise yüzde 41'e varan FPS artışı sağlıyor. Intel Core i9 sayesinde oyunlardaki bölümler 4.7 kat daha hızlı yükleniyor. Bu işlemcinin hangi dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağı ise henüz bilinmiyor. Son olarak Intel'in bu hamlesine AMD'nin nasıl karşılık vereceği ise henüz belli değil. 

    Etiketler: Tanıtıldı , Özellikleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri