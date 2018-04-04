İşte Intel'in yeni nesil işlemcisi

İntel'in yeni işlemcisinde altı adet çekirdek bulunuyor. Intel Turbo Boost ile birlikte 4.8 GHz hızına çıkan işlemcinin standart hızı ise 2.9 GHz. 12 MB Smart önbelleğe sahip olan Intel Core i9, laptoplarında video düzenleme yapan veya oyun oynayan kullanıcılar için tasarlanmış.

Video düzenleme programlarında eski Intel işlemcisine göre yüzde 59 daha hızlı olan cihaz, oyunlarda ise yüzde 41'e varan FPS artışı sağlıyor. Intel Core i9 sayesinde oyunlardaki bölümler 4.7 kat daha hızlı yükleniyor. Bu işlemcinin hangi dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağı ise henüz bilinmiyor. Son olarak Intel'in bu hamlesine AMD'nin nasıl karşılık vereceği ise henüz belli değil.