İşte Intel'in en yeni işlemcisi: Core i9-9900KS
Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden biri olan Intel, yeni işlemcisi Core i9-9900KS CPU'yu gözler önüne serdi. 5 GHz frekansta çalışan yeni işlemci, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2019 teknoloji fuarına damgasını vurdu.
Qualcomm ve AMD ile büyük bir rekabet içerisinde olan ve rakiplerinden geri kalmak istemeyen Intel, Computex Kickoff etkinliğinde Special Edition Core i9-9900KS işlemcisini duyurdu. Yeni 9900KS modeli karşımıza 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile çıkıyor. Temel frekansı 4 GHz olan 9900KS, Maksimum Turbo Frekansta tüm çekirdeklerde 5 GHz’e kadar çıkabiliyor. Model önceki 9900K’ya göre ek 300 MHz’lik Turbo frekans ve 400 GHz’lik Temel frekans sunuyor.
Kutu yapısına bakıldığında ise Core i9-9900K’da olduğu gibi bu modelin de yanında soğutma sistemi ile birlikte gelmediği dikkat çekiyor.
Intel, tanıtımda bir miktar Ice Lake işlemcilerinden de bahsetti. Şirketin 10nm fabrikasyon sürecine sahip gelecek nesil işlemcileri olacak olan Ice Lake, bilindiği gibi Gen11 grafik birimini içerecek. Intel'in etkinlikte söylediğine göre ise, yeni işlemci entegre grafik noktasında Gen9'un iki katı kadar performans gösterecek.
Son olarak Intel'in yeni işlemci ailesinde Wi-Fi 6 yerleşik olarak bulunacak ve Thunderbolt 3 de yer alacak.
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