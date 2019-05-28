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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

İşte Intel'in en yeni işlemcisi: Core i9-9900KS

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İşte Intel'in en yeni işlemcisi: Core i9-9900KS

Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden biri olan Intel, yeni işlemcisi Core i9-9900KS CPU'yu gözler önüne serdi. 5 GHz frekansta çalışan yeni işlemci, Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2019 teknoloji fuarına damgasını vurdu.

Qualcomm ve AMD ile büyük bir rekabet içerisinde olan ve rakiplerinden geri kalmak istemeyen Intel, Computex Kickoff etkinliğinde Special Edition Core i9-9900KS işlemcisini duyurdu. Yeni 9900KS modeli karşımıza 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile çıkıyor. Temel frekansı 4 GHz olan 9900KS, Maksimum Turbo Frekansta tüm çekirdeklerde 5 GHz’e kadar çıkabiliyor. Model önceki 9900K’ya göre ek 300 MHz’lik Turbo frekans ve 400 GHz’lik Temel frekans sunuyor.

Kutu yapısına bakıldığında ise Core i9-9900K’da olduğu gibi bu modelin de yanında soğutma sistemi ile birlikte gelmediği dikkat çekiyor.

Intel, tanıtımda bir miktar Ice Lake işlemcilerinden de bahsetti. Şirketin 10nm fabrikasyon sürecine sahip gelecek nesil işlemcileri olacak olan Ice Lake, bilindiği gibi Gen11 grafik birimini içerecek. Intel'in etkinlikte söylediğine göre ise, yeni işlemci entegre grafik noktasında Gen9'un iki katı kadar performans gösterecek.

Son olarak Intel'in yeni işlemci ailesinde Wi-Fi 6 yerleşik olarak bulunacak ve Thunderbolt 3 de yer alacak.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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